Гонтарева во всем подозревает Коломойского: Хуже криминала

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева в аварии, поджоге машины ее невестки и поджоге ее загородного дома под Киевом подозревает олигарха Игоря Коломойского.

Источник: интервью Гонтаревой "Левому берегу".

Прямая речь: "У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину"".

"Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз".

"Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны".

Детали: По словам Гонтаревой, ее дом никогда не был застрахован, хотя после истории с машиной следовало об этом задуматься.

Она также добавила, что ее выписали из больницы в Англии, забирал ее муж. Однако где сейчас находится она, ее муж и другие члены семьи, Гонтарева говорить не стала, поскольку считает, что им угрожает смертельная опасность.

Что было раньше: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой сожгли дотла.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".

Президент Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.

Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгодным ей самой.

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