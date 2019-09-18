Гонтарева во всем подозревает Коломойского: Хуже криминала
Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева в аварии, поджоге машины ее невестки и поджоге ее загородного дома под Киевом подозревает олигарха Игоря Коломойского.
Источник: интервью Гонтаревой "Левому берегу".
Прямая речь: "У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину"".
"Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала – криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом – апофеоз".
"Последний банк я закрыла в 2015-м году, а сейчас у нас 2019-й. Так что, может, у меня и много, помимо Коломойского, врагов, но мне они неизвестны".
Детали: По словам Гонтаревой, ее дом никогда не был застрахован, хотя после истории с машиной следовало об этом задуматься.
Она также добавила, что ее выписали из больницы в Англии, забирал ее муж. Однако где сейчас находится она, ее муж и другие члены семьи, Гонтарева говорить не стала, поскольку считает, что им угрожает смертельная опасность.
Что было раньше: В ночь на 17 сентября дом Гонтаревой сожгли дотла.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину, – не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству".
Президент Владимир Зеленский поручил председателю СБУ Ивану Баканову присоединиться к расследованию.
Олигарх Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома Гонтаревой может быть выгодным ей самой.
Узнать больше: Ночной поджог дома. Враги Гонтаревой
Предыстория:
- Валерия Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, заявляла, что Коломойский угрожает ей похищением.
- Олигарх уверял, что не собирается похищать Гонтареву из Лондона, но готов организовать ее прилет в Украину.
- После этого на Гонтареву в Лондоне наехало авто, машину ее невестки-тезки сожгли в Киеве, в киевской квартире экс-главы Нацбанка провели обыски, а дом под Киевом сожгли.
- Весной, еще до возвращения Игоря Коломойского в Украину, американские СМИ сообщали, что ФБР ведет против украинского олигарха расследование о возможных финансовых преступлениях.
- Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Коломойский.
- 18 апреля2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
- 27 августа Печерский райсуд Киева разрешил Госбюро расследований силовой привод Гонтаревойна допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
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