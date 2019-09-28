Данилюк о Волкере: Настоящий друг Украины

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Суббота, 28 сентября 2019, 16:58

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, который подал в отставку, назвал спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который также подал в отставку, настоящим другом Украины.

Источник: Twitter Данилюка

Прямая речь: "Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинскому-американским отношениям".

Предыстория:

  • 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
  • По данным американских СМИ, Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием в отношении президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в пятницу написал заявление об увольнении с должности.
  • По данным источников УП, Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Украинская правда

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Темы: Данилюк США


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