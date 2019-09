Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, который подал в отставку, назвал спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который также подал в отставку, настоящим другом Украины.

Источник: Twitter Данилюка

Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.

Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i