Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, который подал в отставку, назвал спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который также подал в отставку, настоящим другом Украины.

Источник: Twitter Данилюка

Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.

Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i — Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) September 28, 2019

Прямая речь: "Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинскому-американским отношениям".

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