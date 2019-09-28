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Данилюк, Порошенко и Климкин прокомментировали отставку Волкера

Суббота, 28 сентября 2019, 16:58
Данилюк, Порошенко и Климкин прокомментировали отставку Волкера

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, а также экс-президент Петр Порошенко и экс-министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценивают работу Курта Волкера, который подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.

Источник: Twitter Данилюка, Климкина и Порошенко

Данилюк: "Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинскому-американским отношениям".

Климкин: "Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало".

Порошенко: "Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии.

С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт!"

Предыстория:

  • 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
  • По данным американских СМИ, Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием в отношении президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в пятницу написал заявление об увольнении с должности.
  • По данным источников УП, Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.

Украинская правда

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Темы: Александр ДанилюкСША
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