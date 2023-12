Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, а также экс-президент Петр Порошенко и экс-министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценивают работу Курта Волкера, который подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.

Источник: Twitter Данилюка, Климкина и Порошенко

Данилюк: "Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинскому-американским отношениям".

Kurt Walker @SpecRepUkraine is the first, not a political one, but a real loss. We were not indifferent to him - it is a rare case in politics. Thank you so much for everything, @kvolker. It’s all so sad. But it’s just the beginning pic.twitter.com/3nN3p4E4u6