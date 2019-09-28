Данилюк о Волкере: Настоящий друг Украины
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, который подал в отставку, назвал спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, который также подал в отставку, настоящим другом Украины.
Источник: Twitter Данилюка
Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.— Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) September 28, 2019
Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i
Прямая речь: "Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинскому-американским отношениям".
Предыстория:
- 27 сентября спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста.
- По данным американских СМИ, Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием в отношении президента США Дональда Трампа Палатой представителей.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в пятницу написал заявление об увольнении с должности.
- По данным источников УП, Данилюк написал заявление об увольнении из-за конфликта с главой Офиса президента Андреем Богданом, который продолжается уже несколько месяцев.
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