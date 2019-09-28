Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк, а также экс-президент Петр Порошенко и экс-министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценивают работу Курта Волкера, который подал в отставку с должности спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины.

Источник: Twitter Данилюка, Климкина и Порошенко

Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.

Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i — Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) September 28, 2019

Данилюк: "Высоко ценим усилия и компетентность спецпредставителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за соблюдение принципов и преданное служение украинскому-американским отношениям".

Kurt Walker @SpecRepUkraine is the first, not a political one, but a real loss. We were not indifferent to him - it is a rare case in politics. Thank you so much for everything, @kvolker. It’s all so sad. But it’s just the beginning pic.twitter.com/3nN3p4E4u6 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2019

Климкин: "Курт Волкер - это первая не политическая, а именно реальная потеря. Мы ему были небезразличны - это очень редко случается в политике. Спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало".

Порошенко: "Тревожная новость из Вашингтона – в отставку подал Курт Волкер, специальный представитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерства с США трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии.

Тривожна новина з Вашингтона - у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства з США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2019

С Куртом нам в Украине чувствовалось увереннее – и за мирное урегулирование, и за прогресс на пути реформ, и за роль США. Ты установил высокий стандарт доверия и эффективного взаимодействия, который не просто будет превзойти любому преемнику. Искренне благодарен, Курт!"

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