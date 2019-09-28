Данилюк, Порошенко й Клімкін прокоментували відставку Волкера

18764 перегляди
Субота, 28 вересня 2019, 16:58

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, а також екс-президент Петро Порошенко та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін позитивно оцінюють роботу Курта Волкера, який подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.

Джерело: Twitter Данилюка, Клімкіна та Порошенка

Данилюк: "Високо цінуємо зусилля та компетентність спецпредставника з питань України – справжнього друга України. Вдячний за дотримання принципів та віддане служіння українсько-американським відносинам".

Клімкін: "Курт Волкер – це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі – це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок".

Порошенко: "Тривожна новина з Вашингтона – у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства з США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії.

З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США. Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро вдячний, Курте!"

Передісторія:

  • 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.
  • За даними американських ЗМІ, Волкер буде допитаний наступного тижня, у зв’язку з розслідуванням щодо президента США Дональда Трампа Палатою представників.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у п’ятницю написав заяву про звільнення з посади.
  • За даними джерел УП, Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Данилюк США


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Звільнення Данилюка: Зеленський виключив його з делегації в США – джерело 27 вересня 2019, 19:44
Приватбанк, 4 президенти та РНБО. Що зробив та чому йде Олександр Данилюк 27 вересня 2019, 19:40
Данилюк звільняється через конфлікт з Богданом – джерело 27 вересня 2019, 15:03
Усі новини
Головні новини
Судновласник: судно, на якому були українці, затонуло
Спілка журналістів закликала Мендель вибачитися
Із затонулого в океані судна врятовано двох українців
В Атлантичному океані зникло судно з українцями
Усі новини
здоров'я

Роботу треба лишати на роботі

Досвід

Як скролити соцмережі з користю

дослідження

Як м'яка їжа змінила наше мовлення