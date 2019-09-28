Данилюк, Порошенко й Клімкін прокоментували відставку Волкера

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, а також екс-президент Петро Порошенко та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін позитивно оцінюють роботу Курта Волкера, який подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.

Джерело: Twitter Данилюка, Клімкіна та Порошенка

Highly appreciate efforts and competence @SpecRepUkraine - true #UA friend.

Grateful for adherence to principles & devoted service to 🇺🇦Ukrainian🇺🇸American relations. @USEmbassyKyiv pic.twitter.com/caG0Ew385i — Oleksandr Danylyuk (@Danylyuk_O) September 28, 2019

Данилюк: "Високо цінуємо зусилля та компетентність спецпредставника з питань України – справжнього друга України. Вдячний за дотримання принципів та віддане служіння українсько-американським відносинам".

Kurt Walker @SpecRepUkraine is the first, not a political one, but a real loss. We were not indifferent to him - it is a rare case in politics. Thank you so much for everything, @kvolker. It’s all so sad. But it’s just the beginning pic.twitter.com/3nN3p4E4u6 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2019

Клімкін: "Курт Волкер – це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі – це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок".

Порошенко: "Тривожна новина з Вашингтона – у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства з США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії.

Тривожна новина з Вашингтона - у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства з США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії. — Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2019

З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США. Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро вдячний, Курте!"

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