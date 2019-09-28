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Данилюк, Порошенко й Клімкін прокоментували відставку Волкера

Субота, 28 вересня 2019, 16:58
Данилюк, Порошенко й Клімкін прокоментували відставку Волкера

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, а також екс-президент Петро Порошенко та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін позитивно оцінюють роботу Курта Волкера, який подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.

Джерело: Twitter Данилюка, Клімкіна та Порошенка

Данилюк: "Високо цінуємо зусилля та компетентність спецпредставника з питань України – справжнього друга України. Вдячний за дотримання принципів та віддане служіння українсько-американським відносинам".

Клімкін: "Курт Волкер – це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому були небайдужі – це дуже рідко трапляється в політиці. Дуже дякую, Курте. Дуже шкода. Це тільки початок".

Порошенко: "Тривожна новина з Вашингтона – у відставку подав Курт Волкер, спеціальний представник США по Україні. Його внесок у зміцнення нашого стратегічного партнерства з США важко переоцінити. Як важко переоцінити і його твердість та стратегічне бачення протидії російській агресії.

З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США. Ти встановив високий стандарт довіри і ефективної взаємодії, який не просто буде перевершити будь-якому наступнику. Щиро вдячний, Курте!"

Передісторія:

  • 27 вересня спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив держсекретарю Майклу Помпео, що йде з посади.
  • За даними американських ЗМІ, Волкер буде допитаний наступного тижня, у зв’язку з розслідуванням щодо президента США Дональда Трампа Палатою представників.
  • Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк у п’ятницю написав заяву про звільнення з посади.
  • За даними джерел УП, Данилюк написав заяву про звільнення через конфлікт із главою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців.

Українська правда

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Теми: Олександр ДанилюкСША
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