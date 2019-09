Данилюк, Порошенко й Клімкін прокоментували відставку Волкера

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк, а також екс-президент Петро Порошенко та екс-міністр закордонних справ Павло Клімкін позитивно оцінюють роботу Курта Волкера, який подав у відставку з посади спецпредставника Держдепу США з питань України.

Джерело: Twitter Данилюка, Клімкіна та Порошенка

Данилюк: "Високо цінуємо зусилля та компетентність спецпредставника з питань України – справжнього друга України. Вдячний за дотримання принципів та віддане служіння українсько-американським відносинам".

Kurt Walker @SpecRepUkraine is the first, not a political one, but a real loss. We were not indifferent to him - it is a rare case in politics. Thank you so much for everything, @kvolker. It’s all so sad. But it’s just the beginning pic.twitter.com/3nN3p4E4u6