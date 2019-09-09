Прокуратура Крыма вызовет для дачи показаний Сенцова и Кольченко

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Понедельник, 9 сентября 2019, 16:26

Прокуратура Крыма вызовет для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Об этом "Громадському радио" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко.

По ее словам, процессуальные действия проводить после того, как освобожденных завершат осматривать врачи.

"По делу о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус пострадавших", - добавила Диденко.

В деле о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним:

  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".
  • В Украину вернулись среди других политзаключенные Олег Сенцов и Александр Кольченко.
  • Сенцов по возвращении выразил надежду, что другие пленные также будут освобождены и заявил, что даже после этого "борьба не заканчивается".
  • Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 г. по обвинению в подготовке терактов. Украинцы категорически отвергли все обвинения.
  • Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, Сенцова - к 20.
  • В мае 2018 г. Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и заявил о прекращении голодовки с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • В декабре 2018 г. Сенцову в Страсбурге вручили премию имени Сахарова, награду вместо него получила его сестра Наталья Каплан.

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Темы: Сенцов прокуратура Крым


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