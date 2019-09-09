Прокуратура Крыма вызовет для дачи показаний Сенцова и Кольченко

Прокуратура АР Крым вызовет для дачи показаний освобожденных из плена украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко по делу об их похищения весной 2014 года в оккупированном Крыму.

Об этом "Громадському радио" рассказала пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Екатерина Диденко.

По ее словам, процессуальные действия проводить после того, как освобожденных завершат осматривать врачи.

"По делу о похищении Сенцову и Кольченко должны предоставить статус пострадавших", - добавила Диденко.

В деле о похищении российскими оккупационными властями фигурантов дела Сенцова уже давали показания освобожденный в 2016 году Геннадий Афанасьев и активист, которому удалось сбежать с полуострова несмотря на розыск ФСБ, Никита Боркин.

Напомним: