Российские власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства.

Источник: федеральный бюджет РФ на 2020–2022 годы, РБК.

Детали: "В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством России.

В Минэкономразвития РФ отмечают, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения.

За январь—июль 2019 года естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост составил лишь 154 тыс. человек, следует из данных Росстата. Во втором квартале года численность рабочей силы в России сократилась в годовом выражении на 1 млн.

Напомним: