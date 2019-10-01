В РФ планируют раздавать российские паспорта иностранцам
Российские власти намерены разрешить иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их первого гражданства.
Источник: федеральный бюджет РФ на 2020–2022 годы, РБК.
Детали: "В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", — отмечается в прогнозе, подготовленном Минэкономразвития и одобренном правительством России.
В Минэкономразвития РФ отмечают, что повышение миграционной привлекательности России поможет перекрыть естественную убыль населения.
За январь—июль 2019 года естественная убыль населения составила 209,7 тыс. человек, а миграционный прирост составил лишь 154 тыс. человек, следует из данных Росстата. Во втором квартале года численность рабочей силы в России сократилась в годовом выражении на 1 млн.
Напомним:
- 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов украинского востока.
- По состоянию на август в России заявили, что выдали уже 25 тысяч паспортов украинцам, проживающим в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.
- Уже 5 лет часть Донбасса (территории Донецкого угольного бассейна) находится под контролем пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", которые захватили власть с российским оружием и при участии российских военных.
- В ОРДЛО ходит российский рубль. Границу с Россией Украина там не контролирует.