Зеленский рассказал, как мэр Одессы жаловался ему на Стерненко
Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с мэром Одессы Геннадием Трухановым в своем Офисе на Банковой, и тот жаловался ему на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.
Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве 10 октября
Прямая речь: "Он жаловался на этого парня... Сейчас я вам скажу... (пытался вспомнить, но подсказали журналисты - ред.) Стерненко... Мы знаем, это же открытая информация, что он убил человека. Мы об этом знаем с вами. Там очень сложная история. Но Стерненко выжил, на его тоже там (нападали) до этого еще момента. То есть там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная".
Детали: По словам президента, он просил мэра Одессы прекратить практику преследования неугодных, ведь об этом говорят люди. Но тот все отрицал и говорил, что никаких доказательств этого нет. Также Труханов жаловался, что ему не дают работать.
Зеленский согласен, что доказательства нужны. По его словам, сейчас происходит "перезагрузка" полиции Одесской области.
Прямая речь: "Вы знаете, там есть кланы, поэтому есть некоторые уголовные кейсы... И я знаю, что эти уголовные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах".
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Напомним:
- Вечером 24 мая 2018 года двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.
- Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
- Полиция расследует убийство напавшего на Стерненко как умышленное.
- Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.
- Стерненко просил передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.
- Однако в полиции заявили, что обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона, а определять подследственность дела должна Генпрокуратура.
- Позже дело передали в Киев.
- Нападение 24 мая стало уже третьим нападением на Стерненко. 1 мая 2018 года неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля 2018 года Стерненко избили рядом с его домом.
- Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.
- Национальная полиция неоднократно отказывалась комментировать расследование резни со Стерненко.