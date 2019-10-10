Зеленский рассказал, как мэр Одессы жаловался ему на Стерненко

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с мэром Одессы Геннадием Трухановым в своем Офисе на Банковой, и тот жаловался ему на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве 10 октября

Прямая речь: "Он жаловался на этого парня... Сейчас я вам скажу... (пытался вспомнить, но подсказали журналисты - ред.) Стерненко... Мы знаем, это же открытая информация, что он убил человека. Мы об этом знаем с вами. Там очень сложная история. Но Стерненко выжил, на его тоже там (нападали) до этого еще момента. То есть там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная".

Детали: По словам президента, он просил мэра Одессы прекратить практику преследования неугодных, ведь об этом говорят люди. Но тот все отрицал и говорил, что никаких доказательств этого нет. Также Труханов жаловался, что ему не дают работать.

Зеленский согласен, что доказательства нужны. По его словам, сейчас происходит "перезагрузка" полиции Одесской области.

Прямая речь: "Вы знаете, там есть кланы, поэтому есть некоторые уголовные кейсы... И я знаю, что эти уголовные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах".

Фото: Эльдар Сарахман, УП

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Напомним: