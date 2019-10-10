Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, как мэр Одессы жаловался ему на Стерненко

Четверг, 10 октября 2019, 15:39
Зеленский рассказал, как мэр Одессы жаловался ему на Стерненко

Президент Владимир Зеленский рассказал, что встречался с мэром Одессы Геннадием Трухановым в своем Офисе на Банковой, и тот жаловался ему на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте в Киеве 10 октября

Прямая речь: "Он жаловался на этого парня... Сейчас я вам скажу... (пытался вспомнить, но подсказали журналисты - ред.) Стерненко... Мы знаем, это же открытая информация, что он убил человека. Мы об этом знаем с вами. Там очень сложная история. Но Стерненко выжил, на его тоже там (нападали) до этого еще момента. То есть там ситуация сложная, неправильная, непростая, криминальная".

Детали: По словам президента, он просил мэра Одессы прекратить практику преследования неугодных, ведь об этом говорят люди. Но тот все отрицал и говорил, что никаких доказательств этого нет. Также Труханов жаловался, что ему не дают работать.

Зеленский согласен, что доказательства нужны. По его словам, сейчас происходит "перезагрузка" полиции Одесской области.

Прямая речь: "Вы знаете, там есть кланы, поэтому есть некоторые уголовные кейсы... И я знаю, что эти уголовные кейсы рассматриваются в наших правоохранительных органах".

 
Фото: Эльдар Сарахман, УП

Читайте также: Активист Сергей Стерненко, который блокирует концерты: Бабкин хоть наград из рук убийц не брал, с Лорак ситуация сложнее.

Напомним:

  • Вечером 24 мая 2018 года двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко
  • Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
  • Полиция расследует убийство напавшего на Стерненко как умышленное.
  • Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.
  • Стерненко просил передать материалы досудебного расследования о нападении на него из Одесской области в любой другой регион Украины.
  • Однако в полиции заявили, что обязаны расследовать преступление, произошедшее на территории региона, а определять подследственность дела должна Генпрокуратура.
  • Позже дело передали в Киев.
  • Нападение 24 мая стало уже третьим нападением на Стерненко. 1 мая 2018 года неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля 2018 года Стерненко избили рядом с его домом.
  • Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.
  • Национальная полиция неоднократно отказывалась комментировать расследование резни со Стерненко.

Евгений Кизилов, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийТрухановОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Не хочу ехать в Вильнюс ради развлечения, Украина должна получить гарантии безопасности
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: