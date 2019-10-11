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Путин: Зеленский не может обеспечить разведения на Донбассе из-за националистов

Пятница, 11 октября 2019, 12:18
Путин: Зеленский не может обеспечить разведения на Донбассе из-за националистов

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь Путина: "Договорились о разводе сил, но никак действующий президент (Украины) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники - ну не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: если армия уйдет с этих позиций, мы там встанем. Армия не уходит".

Детали: По словам Путина, террористы ОРДЛО несколько раз сигнализировали о готовности к разведению сил - "запускали белую ракету". Путин считает, что власть Украины должна проявить "политическую волю".

Что было раньше: 10 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Украина 9 октября "под надуманным предлогом" обстрелов сорвала разведение сил на Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское. 

Разведение сил в Петровском и Золотом условие для проведения саммита "нормандской четверки". В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.

Во время "пресс-марафона" 10 октября Зеленский заявил, что ожидает даты "нормандского формата" уже на следующей неделе. Президент надеется, что лидеры стран встретятся в ноябре.

Между тем 10 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Предыстория:

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийДонбасс
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