Главные новости среды и ночи: взяточничество слуг, Дубинский и детектор лжи

САП возбудила дело о взяточничестве в Раде, Дубинский прошел полиграф, а Арахамии отказали, "слуга народа" на российском ТВ рассказал о "плохих националистах" – новости, которые были актуальны 23 октября.

О взяточничестве

Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11-ю нардепами, которые могли получить по 30 тыс. долларов взятки.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский прошел тест на детекторе лжи "в свою пользу". Главе фракции Давиду Арахамии полиграфолог отказал, потому что не было теста "для его ситуации".

Тест на детекторе лжи для Арахамии предложили пройти 24 октября в 16 часов.

Президент Владимир Зеленский считает, что в связи со скандалом все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов должны пройти проверку на детекторе лжи.

Позже двое нардепов обратились к правоохранителям и заявили о готовности свидетельствовать по делу о возможном совершении коррупционного преступления.

Больше про скандал и его причины читайте в этом материале.

О нардепе на россТВ

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистской передаче на российском "1 канале", где рассказал, какие плохие в Украине националисты.

Шевченко коллеги не рекомендовали общаться с российским Первым каналом.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более двух тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Кабинет министров принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства и поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Ткаченко стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики обязаны выплатить банку 10,9 миллионов фунтов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Горбатюк заявил, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает, что преступной организации беглого президента Виктора Януковича не было. Он связывает свое увольнение с нежеланием Генеральной прокуратуры расследовать дела банды Януковича, поскольку "у власти находятся лица, которые работали в то время в Кабмине".

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.