Головні новини середи і ночі: хабарництво слуг, Дубінський і детектор брехні

САП порушила справу щодо хабарництва у Раді, Дубінський пройшов поліграф, а Арахамії відмовили, "слуга народу" на російському ТБ розповів про "поганих націоналістів" — новини, які були актуальні 23 жовтня.

Про хабарництво та детектор брехні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину 11-ма нардепами, які могли отримати по 30 тис. доларів хабара.

Народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський пройшов тест на детекторі брехні "на свою користь". Голові фракції Давиду Арахамії поліграфолог відмовив, бо не мав тесту "для його ситуації".

Тест Арахамії запропонували пройти сьогодні о 16 годині дня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у зв’язку з скандалом всі члени комітету Верховної Ради з питань фінансів мають пройти перевірку на детекторі брехні.

Пізніше двоє нардепів звернулися до правоохоронців з готовністю свідчити у справі щодо можливого вчинення корупційного злочину.

Більше про скандал та його причини читайте у цьому матеріалі.

Про нардепа на росТБ

Народний депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистській передачі на російському "1 каналі", де розповів, які погані в Україні націоналісти.

Шевченку колеги не рекомендували спілкуватися з російським "Первым" каналом.

Про телеграм-канал "Української правди"

Щойно стало відомо, що у "Української правди" є новинний телеграм-канал "УП. Стрічка". На нього вже підписалося більше двох тисяч людей і кількість підписників стрімко зростає.

Як повідомляють наші джерела, на каналі оперативно публікують найважливіші та найцікавіші новини з України та світу. Один зі співрозмовників УП дуже радив підписатись на цей канал.

Про інші важливі новини

Кабінет міністрів прийняв постанову про впровадження електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та підтримав проект закону про спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків.

Народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та інші відповідачі зобов'язані виплатити банку 10,9 мільйонів фунтів.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення керівника управління спеціальних розслідувань Сергія Горбатюка.

Горбатюк заявив, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича не існувало. Він ов’язує своє звільнення з небажанням Генеральної прокуратури розслідувати справи угруповання Януковича, оскільки "при владі перебувають особи, які працювали в той час в Кабміні".

Україна зайняла 64-сходинку у рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.