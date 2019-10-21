"Квартал" о скандальном выступлении: Будем с гордостью заниматься своим делом

В студии "Квартал 95" считают выпуск шоу "Вечерний квартал", где комик Евгений Кошевой и хор имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, острой политической сатирой.

Источник: Facebook студии "Квартал 95"

Дословно в сообщении: "Именно политики, их действия и последствия их действий, которые испытывают миллионы украинцев, дают нам повод для сатиры. Мы благодарны хору имени Веревки и нам жаль, что заслуженный коллектив незаслуженно подвергается информационной атаке. Коллектив не участвовал в написании материала, поэтому, пожалуйста, уважайте его".

Детали: Авторы также ответили на замечание министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского о том, что ему стидно за действия национального хора.

Дословно: "Господин Владимир, спасибо вам за вашу реакцию. Мы приглашаем вас на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы сразу после концерта вы сказали, за что вам стыдно, а за что нет".

Так же они ответили на реакцию министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, который от метил, что такое выступление негативно влияет на инвестиционный климат.

Дословно: "Желаем вам успехов, экономического скачка и побольше инвесторов. Но, если что-то пойдет не так, можете смело обвинять нас. Согласитесь, с точки зрения экономики очень обоснованными будут звучать такие тезисы, как:

"Из-за шутки комиков "Вечернего Квартала" гривна упала в пять раз"

"Внешний долг Украины растет в той же пропорции, в которой растет лицо Евгения Кошевого"

В "Квартале" считают, что почти каждый новый выпуск "Вечернего Квартала" становится резонансным, потому что они шутят на те темы, которые волнуют общество. Они заявили, что "Квартал" - это острая политическая сатира, "даже если это не нравится некоторым политикам".

Дословно: "Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острое и резкое, мы будем с гордостью заниматься своим делом".

Что было раньше: 20 октября в выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть Национального хора имени Веревки песней-пародией "Горіла хата" высмеяли поджог дома Валерии Гонтаревой. Под музыку свадебной песни "Горіла сосна, пылала" они пели, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича…".

Гонтарева, которая сейчас проживает в Великобритании, назвала выступление "Квартала" позором и насмешкой над человеческим горем.

А олигарх Игорь Коломойский похвалил номер студии "Квартал 95" – но заверил, что не имеет к нему отношения.

Организацией выступления хора занимался нардеп "Слуги народа" и бывший кварталовец Юрий Корявченков, известный также как "Юзик".

Министр культуры Владимир Бородянский написал, что ему стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что шутки "Вечернего квартала" против Валерии Гонтаревой могут и будут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а это негативно влияет на инвестиционный климат в Украине.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты попросят, чтобы хор имени Верёвки не выполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Народный депутат, лидер партии "Голос" и солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук считает недостойным номер студии "Квартал 95" на тему поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Генеральный директор Национального хора имени Г. Веревки Зеновий Коринець заявил, что решение петь с "Кварталом 95" о поджоге дома Гонтаревой, принимал сам, и что ему за это стыдно.

Напомним: