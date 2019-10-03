Влияние Коломойского: Данилюк объяснил, почему ушел из СНБО

Александр Данилюк решил написать заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны после поджога машины невестки и дома Валерии Гонтаревой.

Источник: интервью Данилюка украинской службе BBC

Прямая речь Данилюка: "Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой.

То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине был ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.

Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей".

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Предыстория: Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.

28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.

27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.

30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.

Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.

Напомним: