Влияние Коломойского: Данилюк объяснил, почему ушел из СНБО
Александр Данилюк решил написать заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны после поджога машины невестки и дома Валерии Гонтаревой.
Источник: интервью Данилюка украинской службе BBC
Прямая речь Данилюка: "Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой.
То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине был ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.
Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей".
Знать больше: Приватбанк, 4 президента и СНБО. Что сделал и почему уходит Александр Данилюк
Предыстория: Во время президентской предвыборной кампании Данилюк был советником Зеленского по вопросам международной, финансовой, экономической и банковской деятельности.
28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем СНБО.
27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.
30 сентября Зеленский принял отставку Данилюка.
Источники утверждали, что Данилюк якобы решил уволиться из-за разногласий с окружением Зеленского, в частности, с главой Офиса президента Андреем Богданом и бизнесменом Игорем Коломойским.
Напомним:
- Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
- 30 августа экс-главу НБУ в центре Лондона сбил автомобиль.
- Гонтарева заявляла, что Коломойский угрожает ей, потому что она является его "главным врагом".
- Ночью 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на невестку экс-главы НБУ, которую также зовут Валерия Гонтарева.
- 12 сентября Госбюро расследований провело обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава НБУ.
- 17 сентября в Гореничах под Киевом сгорел дотла дом Гонтаревой.