Рада отправила на доработку закон о поддержке "Пласта"

Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Источник: заседание парламента

Детали: Решение поддержали 313 депутатов.

Как пояснил спикер Рады Дмитрий Разумков, профильный комитет рассмотрит документ с предложениями президента Владимира Зеленского от 3 сентября.

Как известно, главе государства не понравился первый вариант закона тем, что он признает "Пласт" единственной скаутской организацией и оставляет несогласованными механизмы поддержки "Пласта" с Конституцией и Бюджетным кодексом.

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