Рада отправила на доработку закон о поддержке "Пласта"
Четверг, 3 октября 2019, 17:28
Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".
Источник: заседание парламента
Детали: Решение поддержали 313 депутатов.
Как пояснил спикер Рады Дмитрий Разумков, профильный комитет рассмотрит документ с предложениями президента Владимира Зеленского от 3 сентября.
Как известно, главе государства не понравился первый вариант закона тем, что он признает "Пласт" единственной скаутской организацией и оставляет несогласованными механизмы поддержки "Пласта" с Конституцией и Бюджетным кодексом.
Что было раньше:
- В начале сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".
- 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
- 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.
- 3 июля спикер Парубий напомнил, что срок для подписания закона о "Пласте" истекает 4 июля.