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Рада отправила на доработку закон о поддержке "Пласта"

Четверг, 3 октября 2019, 17:28

Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".

Источник: заседание парламента

Детали: Решение поддержали 313 депутатов.

Как пояснил спикер Рады Дмитрий Разумков, профильный комитет рассмотрит документ с предложениями президента Владимира Зеленского от 3 сентября.

Как известно, главе государства не понравился первый вариант закона тем, что он признает "Пласт" единственной скаутской организацией и оставляет несогласованными механизмы поддержки "Пласта" с Конституцией и Бюджетным кодексом.

Что было раньше:

  • В начале сентября Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".
  • 30 мая Верховная Рада 8 созыва приняла закон "О государственном признании и поддержке Пласта – Национальной скаутской организации Украины".
  • 19 июня тогдашний глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал его и передал на подпись новому президенту Владимиру Зеленскому.
  • 3 июля спикер Парубий напомнил, что срок для подписания закона о "Пласте" истекает 4 июля.

Темы: Верховная Радазаконодательство
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