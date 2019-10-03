Рада отправила на доработку закон о поддержке "Пласта"
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Четверг, 3 октября 2019, 17:28
Верховная Рада отправила на доработку в комитет законопроект о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт".
Источник: заседание парламента
Детали: Решение поддержали 313 депутатов.
Как пояснил спикер Рады Дмитрий Разумков, профильный комитет рассмотрит документ с предложениями президента Владимира Зеленского от 3 сентября.
Как известно, главе государства не понравился первый вариант закона тем, что он признает "Пласт" единственной скаутской организацией и оставляет несогласованными механизмы поддержки "Пласта" с Конституцией и Бюджетным кодексом.
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