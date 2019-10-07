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"Слуга народа" о судьбе боевиков: захотят остаться без оружия – пусть остаются

Понедельник, 7 октября 2019, 10:04
Слуга народа о судьбе боевиков: захотят остаться без оружия – пусть остаются

Донецкие боевики, воевавшие на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

Источник: нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

Прямая речь: "Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются".

Детали: В общем, по словам Яременко, "это проблема России и этих людей", что им делать дальше.

Он также добавил, что Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО.

По словам "слуги народа", право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.

Прямая речь: "И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти".

Читайте также: Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Четыре условия для безопасности на Донбассе: как убрать угрозы "формулы Штайнмайера"

Предыстория:

  • 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".
  • Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
  • 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
  • С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
  • 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

Темы: Слуга народаОРДЛОформула Штайнмайера
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