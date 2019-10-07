"Слуга народа" о судьбе боевиков: захотят остаться без оружия – пусть остаются

Донецкие боевики, воевавшие на стороне России, могут покинуть территорию оккупированного Донбасса вместе с выводом российских войск, а могут остаться, но без оружия и участия в правоохранительных органах.

Источник: нардеп фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

Прямая речь: "Захотят выйти вместе с выводом российского вооружения, командных структур и т. д. – пусть выходят. Решат остаться в ОРДЛО без оружия – пусть остаются".

Детали: В общем, по словам Яременко, "это проблема России и этих людей", что им делать дальше.

Он также добавил, что Минские договоренности говорят о "народной милиции" на Донбассе, но это не означает, что "милицией" должны стать первый и второй армейские корпуса, которые находятся в ОРДЛО.

По словам "слуги народа", право участия в работе определенных правоохранительных структур будет иметь местное население с гражданством Украины.

Прямая речь: "И логично, что у них будет предусмотрено для этого оружие. Но там не должно быть никаких формирований, неподконтрольных, неподотчетных и не под командованием украинской власти".