Климкин: "Формула Штайнмайера – это не зрада и не победа, это маразм"
Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "формулы Штайнмайера" никогда не существовало, назвав "маразмом" варианты согласовать ее или нет.
Источник: выступление Климкина в эфире программы "Свобода слова"
Детали: По его словам, по определению никакой формулы не было, а Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров "нормандской четверки".
Прямая речь: "Формула Штайнмайера, ее согласовать или не согласовать, нельзя согласовать отдельно... вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая – это не зрада и не победа, это маразм.
Формула Штайнмайера, когда он ее объявлял, было это 2 октября, когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение "Минска" и путинское видение они диаметрально отличается.
Он сказал (ред. Штайнмайер): "Если нам не верят, то давайте подумаем, если выборы будут нормальные, будем думать, что делать дальше."
Соответственно это ни к чему не привело. Далее была интересная министерская встреча, где мы обсуждали эти идеи примерно 3 часа. Это все ничем не закончилось…
И тогда родилась эта известная идея: письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили хотя бы логику этого предложения. А потом написали, что это мнение для дальнейших разговоров.
То есть никогда по определению формулы никакой не было."
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Четыре условия для безопасности на Донбассе: как убрать угрозы "формулы Штайнмайера"
Напомним:
- Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.
Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, которая заменила "формулу Штайнмайера".
- Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".
- 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.
- С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили Львовский, Ивано-Франковский и Хмельницкий облсоветы, а также Сумской и Кропивницкий горсоветы.
- 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.
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