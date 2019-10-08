Климкин: "Формула Штайнмайера – это не зрада и не победа, это маразм"

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что "формулы Штайнмайера" никогда не существовало, назвав "маразмом" варианты согласовать ее или нет.

Источник: выступление Климкина в эфире программы "Свобода слова"

Детали: По его словам, по определению никакой формулы не было, а Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров "нормандской четверки".

Прямая речь: "Формула Штайнмайера, ее согласовать или не согласовать, нельзя согласовать отдельно... вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая – это не зрада и не победа, это маразм.

Формула Штайнмайера, когда он ее объявлял, было это 2 октября, когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение "Минска" и путинское видение они диаметрально отличается.

Он сказал (ред. Штайнмайер): "Если нам не верят, то давайте подумаем, если выборы будут нормальные, будем думать, что делать дальше."

Соответственно это ни к чему не привело. Далее была интересная министерская встреча, где мы обсуждали эти идеи примерно 3 часа. Это все ничем не закончилось…

И тогда родилась эта известная идея: письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили хотя бы логику этого предложения. А потом написали, что это мнение для дальнейших разговоров.

То есть никогда по определению формулы никакой не было."

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Напомним:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

Предыстория: