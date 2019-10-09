Дубилет рассказал, что будет после отмены трудовых книжек

Вместо бумажных трудовых книжек украинцы смогут предъявлять работодателю электронный документ с информацией о своем стаже.

Источник: пост министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета в Facebook

Прямая речь: "Сегодня мы запускаем в работу законопроект и акты правительства, которые отменят обязательность трудовых книжек… Я надеюсь, что мы сможем принять законы, соответствующие постановления и запустить всё технически уже в этом году".

Детали: Дубилет приводит ключевые тезисы предлагаемой правительством реформы:

1. Граждане не будут обязаны при найме на работу подавать работодателю свою трудовую книжку. Соответственно, работодателям не нужно ее проверять или сохранять.

Дело в том, что в электронных реестрах государства данные о трудовом стаже всех украинцев с 2000 года есть и так. Для расчета пенсий или других социальных выплат уже используются именно эти данные, объясняет Дубилет.

2. Граждане смогут легко получить электронный документ с информацией о своем стаже в Интернете. Этот документ они могут предоставить работодателю, если тому важно проверить стаж соискателя из официальных реестров.

Чтобы получить этот документ, гражданину нужно будет сделать несколько кликов и воспользоваться электронно-цифровой подписью ( а в будущим и BankID).

Работодатели смогут проверить подлинность документа с помощью QR-кода, который будет автоматически накладываться на эти документы.

3. Если граждане имеют трудовой стаж до 2000 года, будет возможность занести эту информацию в электронный реестр – самостоятельно или через работодателя. Тогда сохранять трудовую книжку, как носитель информации, совсем не будет нужды.

4. Если кто-то все же захочет "коллекционировать" информацию о своем стаже в трудовых книжках, запрещать это никто не будет. Можно все так же просить своего работодателя делать в них записи и ставить штампы. Но ни работник, ни работодатель не будут обязаны это делать.

Что было ранее: Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что планирует за 6-9 месяцев перевести в электронный формат документы, касающиеся кадровых вопросов в госорганах.

Напомним: