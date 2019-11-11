Дело УПЦ КП: церковники с крестом штурмовали суд, полиция применила газ
В Шестом апелляционном административном суде Киева произошли столкновения между представителями ликвидированной УПЦ КП и работниками суда, полиция применила газ.
Источник: пресс-служба полиции Киева, источники УП в правоохранительных органах, пресс- служба суда в комментарии КП, сайт УПЦ КП
Дословно полиция: "Во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской происходила стычка между представителями религиозной организации и работниками суда.
По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта сотрудники полиции применили слезоточивый газ".
Детали: В полиции добавили, что 5 активных участников инцидента доставили в райуправление, у них сейчас отбирают объяснения для установления всех обстоятельств инцидента.
По данным источников УП, в суд прорывались представители ликвидированной УПЦ КП, поскольку там рассматривали иск УПЦ КП к Минкультуры о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении имущества этой церкви.
Собеседник рассказал, что группа лиц со священником и большим крестом хотели все вместе попасть на заседание, они разбили двери и спровоцировали стычку с сотрудниками суда.
Полиция зарегистрировала событие в журнале единого учета заявлений и сообщений. После проверки действиям участников инцидента предоставят правовую оценку.
Накануне на сайте УПЦ КП анонсировали акцию протеста против действий предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания и против снятия с государственной регистрации Киевской Патриархии УПЦ КП Министерством культуры во время президента Петра Порошенко.
Акция должна была начаться в 9:00 на Европейской площади. После этого церковники анонсировали шествие к Шестому апелляционному административному суду на улице Московской, 8.
11 ноября Шестой апелляционный админсуд рассматривал апелляционную жалобу Минкультуры на постановление Окружного админсуда Киева от 4 сентября, которым суд признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП и запретил органам государственной и местной власти трогать церковь и ее имущество.
В суде УП сообщили, что апелляцию удовлетворили.
Предыстория:
- 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь во главе с митрополитом Епифанием. Представители РПЦ (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы перешли в ПЦУ.
- Весной Филарет стал утверждать, что при переговорах о создании Единой церкви ему обещали негласное руководство, но договоренности были нарушены.
- Филарет также заявил, что Киевский патриархат до сих пор не ликвидирован.
- Священный синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея.
- На 20 июня Филарет созвал "поместный собор", который "постановил восстановить существования ликвидированной церкви и отменил признание Православной церкви Украины".
- На съезде 20 июня подтвердили, что главой УПЦ КП остается Филарет. Кроме того, "синод" Филарета заявил о своих правах на все средства и храмы, которые были в подчинении УПЦ КП.
- 25 июня почетный патриарх создал собственный синод КП – из епископов, которым ПЦУ запретила священнослужение.
- 12 июля стало известно, что ликвидированная УПЦ КП обратилась в скандальный Окружный административный суд Киева, чтобы запретить Киевсовету и Киевской администрации совершать любые действия по передаче или пользованию другими лицами, кроме УПЦ КП, некоторых объектов недвижимого имущества.
- 27 июля синод ПЦУ создал комиссию по ликвидации и передаче всего имущества УПЦ КП.
- 30 июля Филарет обратился в Минюст с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП, в ответ, Минкульт напомнил, что УПЦ КП была ликвидирована 15 декабря 2018 года во время Объединительного собора.
- 31 июля Филарет заявил, что Томос православной церкви Украины не такой как у других православных церквей. Он также беспокоился, чтобы у УПЦ КП не забрали имущество.
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