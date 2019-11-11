Дело УПЦ КП: церковники с крестом штурмовали суд, полиция применила газ

В Шестом апелляционном административном суде Киева произошли столкновения между представителями ликвидированной УПЦ КП и работниками суда, полиция применила газ.

Источник: пресс-служба полиции Киева, источники УП в правоохранительных органах, пресс- служба суда в комментарии КП, сайт УПЦ КП

Дословно полиция: "Во время судебного заседания в помещении суда на улице Московской происходила стычка между представителями религиозной организации и работниками суда.

По предварительной информации, группа лиц разбила стеклянные двери в здании суда и пытались попасть на заседание, в результате чего произошло столкновение с представителями суда. Для прекращения конфликта сотрудники полиции применили слезоточивый газ".

Детали: В полиции добавили, что 5 активных участников инцидента доставили в райуправление, у них сейчас отбирают объяснения для установления всех обстоятельств инцидента.

По данным источников УП, в суд прорывались представители ликвидированной УПЦ КП, поскольку там рассматривали иск УПЦ КП к Минкультуры о запрете ликвидационной комиссии совершать действия в отношении имущества этой церкви.

Собеседник рассказал, что группа лиц со священником и большим крестом хотели все вместе попасть на заседание, они разбили двери и спровоцировали стычку с сотрудниками суда.

Полиция зарегистрировала событие в журнале единого учета заявлений и сообщений. После проверки действиям участников инцидента предоставят правовую оценку.

Накануне на сайте УПЦ КП анонсировали акцию протеста против действий предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания и против снятия с государственной регистрации Киевской Патриархии УПЦ КП Министерством культуры во время президента Петра Порошенко.

Акция должна была начаться в 9:00 на Европейской площади. После этого церковники анонсировали шествие к Шестому апелляционному административному суду на улице Московской, 8.

11 ноября Шестой апелляционный админсуд рассматривал апелляционную жалобу Минкультуры на постановление Окружного админсуда Киева от 4 сентября, которым суд признал противоправным приказ Минкультуры об отмене уставов УПЦ КП и запретил органам государственной и местной власти трогать церковь и ее имущество.

В суде УП сообщили, что апелляцию удовлетворили.

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