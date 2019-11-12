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Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского попыток договориться с Путиным

Вторник, 12 ноября 2019, 08:13
Пристайко: Украинцы требуют от Зеленского попыток договориться с Путиным

Президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с лидером России Владимиром Путиным в ответ на ожидания украинцев и в интересах Украины.

Источник: заявление министра иностранных дел Вадима Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, "Укринформ".

Прямая речь Пристайко: "Каждый глава государства делает честную попытку не то, чтобы договориться с Путиным, а найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала.

И я считаю, что мы, украинцы, которые дали шанс конкретному человеку – Владимиру Зеленскому – стать президентом и повести эту страну вперед, не только рассчитываем, а требуем от него, чтобы он сделал эту попытку. Он ее сейчас делает, мы сейчас это наблюдаем".

Детали: Глава МИД добавил, что Украина ради встречи лидеров "нормандской четверки" выполнила довольно болезненные для общества условия.

"Давайте сядем и попробуем договориться. Я считаю, что без преувеличения, это критический момент нашей истории", – сказал министр.

В то же время, Пристайко признал, что не возлагает больших надежд на ожидаемую встречу президентов Украины и России.

"Мы с вами – особенно те, кто долго в этом "бизнесе", как я, – осознаем, что вряд ли удастся достичь какого-то серьезного значительного прогресса. Но, с другой стороны, не попытаться мы не можем перед народом", – сказал министр.

Предыстория:

  • В мае президент Владимир Зеленский заявлял о готовности вынести вопрос о заключении мирных договоренностей с Россией на совещательный референдум.
  • 8 июля Зеленский предложил Путину встретиться в Минске и говорить непосредственно с участием президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона.
  • На скандальную инициативу телемоста "Надо поговорить" между каналами "Россия 24" и "NewsOne" украинский лидер обратился к российскому президенту: "Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там имеется на Донбассе".
  • В начале августа, после гибели 4 военных на Донбассе, Зеленский призвал лидеров стран Франции, Германии и России ускорить встречу в "нормандском формате".
  • 7 сентября в результате телефонных договоренностей Путина и Зеленского состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной.
  • Зеленский поэтапно организует разведения сил на Донбассе: в июне в Станице Луганской, в октябре – в Золотом-4, в ноябре – в Петровском.
  • Также Киев согласился на "формулу Штайнмайера": проведение выборов на Донбассе после прекращения огня и вывода российских войск и оружия с оккупированных территорий.
  • Однако дату встречи лидеров "норманнской четверки" до сих пор обсуждают. Встреча может состояться в конце ноября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийПутинРосcияПристайкоДонбасс
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