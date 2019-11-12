Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гонтарева говорит, деньги Нацбанка украли олигархи и банкиры задолго до нее

Вторник, 12 ноября 2019, 21:47

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что деньги из банков украли собственники банков через кредиты связанным лицам задолго до прихода ее команды в НБУ.

Задержание ее экс-зама Александра Писарука Гонтарева называет началом расправы над командой реформаторов.

Источник: Валерия Гонтарева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", The Guardian

Гонтарева о Писаруке: "Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю...

Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка (экс-владелец "ВиЭйБи Банка"), и Жеваго (экс-владелец банка "Финансы и Кредит" – ред.), и Коломойского (экс-совладелец ПриватБанка).

Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука – это просто театр абсурда!".

Детали: В интервью The Guardian 12 ноября экс-глава НБУ сказала, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Украину.

В то же время, Гонтарева выразила надежду, что у Зеленского есть силы и "характер" "дать отпор" Коломойскому. 

Гонтарева о Зеленском: "Я знаю, что он был марионеткой, однако смею надеяться, что когда вам 40 лет и вы умный и красивый, вам не хочется быть марионеткой. Не важно, кем он был. Важно, кем он будет".

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

Узнать больше: Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда

Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Враги Гонтаревой. Кто из олигархов может мстить бывшему руководителю НБУ?

Напомним:

  • Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
  • 18 апреля 2019 года Окружной админсуд Киева удовлетворил иск Коломойского и отменил национализацию ПриватБанка. Это решение государство оспаривает.
  • 27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о злоупотреблении служебным положением членами правления Нацбанка.
  • Гонтарева предлагала следователем прилететь в Лондон. Говорила, Коломойский ей угрожает, потому что она его "главный враг".
  • 30 августа она сообщила, что ее сбил автомобиль в центре Лондона. В ночь на 5 сентября подожгли автомобиль, зарегистрированный на ее невестку. В ночь на 17 сентября сожгли ее дом в поселке Гореничи под Киевом.
  • 12 сентября ГБР провело обыски в киевской квартире Гонтаревой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонтареваНБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Гонтарева
У Порошенко рассказали, что 11 миллионов ушли на судебный процесс в Лондоне
НБУ отстранил руководство "дочки" российского банка
СБУ проверит причастность Порошенко и Гонтаревой к делу Медведчука
Последние новости
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
16:14
Украина по запросу Польши помогла стабилизировать энергосеть
15:53
Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров
Все новости...
Реклама: