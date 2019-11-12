Гонтарева говорит, деньги Нацбанка украли олигархи и банкиры задолго до нее

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева считает, что деньги из банков украли собственники банков через кредиты связанным лицам задолго до прихода ее команды в НБУ.

Задержание ее экс-зама Александра Писарука Гонтарева называет началом расправы над командой реформаторов.

Источник: Валерия Гонтарева в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", The Guardian

Гонтарева о Писаруке: "Вместо того, чтобы садить в тюрьмы менеджмент и собственников обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала, которого я только знаю...

Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка (экс-владелец "ВиЭйБи Банка"), и Жеваго (экс-владелец банка "Финансы и Кредит" – ред.), и Коломойского (экс-совладелец ПриватБанка).

Они их все оспорили в продажных судах и не вернули ни копейки государству. А теперь в этом обвиняют Писарука – это просто театр абсурда!".

Детали: В интервью The Guardian 12 ноября экс-глава НБУ сказала, что в ближайшее время не планирует возвращаться в Украину.

В то же время, Гонтарева выразила надежду, что у Зеленского есть силы и "характер" "дать отпор" Коломойскому.

Гонтарева о Зеленском: "Я знаю, что он был марионеткой, однако смею надеяться, что когда вам 40 лет и вы умный и красивый, вам не хочется быть марионеткой. Не важно, кем он был. Важно, кем он будет".

Что было раньше: 11-12 ноября детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили 8 лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк".

Среди подозреваемых – Александр Писарук, который в 2014-2015 годах работал первым замглавы Нацбанка Валерии Гонтаревой и отвечал за банковский надзор, а сейчас председатель правления Райффайзен Банка Аваль.

Обвинение будет ходатайствовать об аресте Писарука с альтернативой внесения 30 млн грн залога.

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Напомним: