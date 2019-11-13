Суд арестовал полмиллиона евро, за которые нардеп-беглец Онищенко покупал лошадь
Специализированная антикоррупционная прокуратура добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете нардепа-беглеца Александра Онищенко, обвиняемого в организации незаконной газовой схемы.
Источник: Слідство.Інфо со ссылкой на САП
Детали: 20 сентября Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро. Деньги были частью сделки по покупке беговой лошади.
Эстонские правоохранители заморозили счет Онищенко, а САП добилась ареста 500 тысяч евро через суд.
Решение об аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда.
Что было ранее: Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года.
ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине.
Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.
Напомним:
- НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
- Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
- 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал Онищенко.
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
- Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
- 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.
- По состоянию на апрель 2018 года, следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.