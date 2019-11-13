Суд арестовал полмиллиона евро, за которые нардеп-беглец Онищенко покупал лошадь

Специализированная антикоррупционная прокуратура добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете нардепа-беглеца Александра Онищенко, обвиняемого в организации незаконной газовой схемы.

Источник: Слідство.Інфо со ссылкой на САП

Детали: 20 сентября Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро. Деньги были частью сделки по покупке беговой лошади.

Эстонские правоохранители заморозили счет Онищенко, а САП добилась ареста 500 тысяч евро через суд.

Решение об аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда.

Что было ранее: Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года.

ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине.

Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним: