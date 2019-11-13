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Суд арестовал полмиллиона евро, за которые нардеп-беглец Онищенко покупал лошадь

Среда, 13 ноября 2019, 22:44
Суд арестовал полмиллиона евро, за которые нардеп-беглец Онищенко покупал лошадь

Специализированная антикоррупционная прокуратура добилась ареста полмиллиона евро на банковском счете нардепа-беглеца Александра Онищенко, обвиняемого в организации незаконной газовой схемы.

Источник: Слідство.Інфо со ссылкой на САП

Детали: 20 сентября Онищенко перевел со своего российского счета в эстонский банк 500 тысяч евро. Деньги были частью сделки по покупке беговой лошади.

Эстонские правоохранители заморозили счет Онищенко, а САП добилась ареста 500 тысяч евро через суд.

Решение об аресте приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда.

Что было ранее: Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года.

ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине.

Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним:

  • НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
  • Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
  • 8 февраля директор НАБУ Артем Сытник заявил, что бюро завершило досудебное расследование по делу, где фигурировал Онищенко.
  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.
  • По состоянию на апрель 2018 года, следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

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Темы: Онищенко
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