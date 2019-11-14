В ООН назвали конфликт на Донбассе самым "старым"
Четверг, 14 ноября 2019, 07:30
В Организации объединенных наций считают конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди.
Источник: сообщение в Twitter ООН
Детали: По данным ООН, более 560 тысяч пожилых людей не получают пенсию "из-за бюрократических препонов".
We continue our series of facts about the humanitarian crisis in eastern #Ukraine. Stay tuned - more is coming! pic.twitter.com/AFpySN51XZ— OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) 13 ноября 2019 г.
Кроме того, 1,4 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами.
Предыстория:
- В сентябре ООН обратилась к донорам с просьбой найти 52 миллиона долларов до начала зимы для обеспечения наиболее критических гуманитарных нужд на востоке Украины.
- Тогда же Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отметила, что количество жертв среди гражданских в мае-августе 2019 года было самым низким за все 5 лет конфликта на Донбассе.
- В ноябре Международный суд ООН признал приемлемой жалобу по делу Украины против РФ о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.