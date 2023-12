В ООН назвали конфликт на Донбассе самым "старым"

В Организации объединенных наций считают конфликт на Донбассе самым "старым" в мире, поскольку 30% из тех, кто нуждаются в помощи из-за него, – пожилые люди.

Источник: сообщение в Twitter ООН

Детали: По данным ООН, более 560 тысяч пожилых людей не получают пенсию "из-за бюрократических препонов".

We continue our series of facts about the humanitarian crisis in eastern #Ukraine. Stay tuned - more is coming! pic.twitter.com/AFpySN51XZ