Рябошапка: Прокурор, который вел дело "Бурисмы", будет уволен

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Четверг, 14 ноября 2019, 17:11

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что прокурор, от которого зависело решение о включении в расследование касательно "Бурисмы" Хантера Байдена, сына конкурента президента США Дональда Тромпа на ближайших выборах, не прошел аттестацию и будет уволен.

Источник: интервью Рябошапки изданию "Настоящее время"

Детали: По словам Рябошапки, есть "13 или 14" производств, в которых фигурирует Николай Злочевский, собственник "Бурисма", который при президентстве Виктора Януковича был министром экологии.

"Соответственно, от Злочевского проводят связи с "Бурисма Холдинг". Но по "Бурисме" мне известно одно большое производство, с которого выделяют разные эпизоды", – пояснил генпрокурор.

Он отказался прояснить, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле в данный момент Хантер Байден. Но заметил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Константина Кулика, который в данный момент "находится на больничном и не пришел на тестирование", которое проводится в рамках аттестации.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", – сказал Рябошапка.

Далее, по его словам, дело будет вести новый прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

"Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого производства, которое в том числе может касаться деятельности компании "Бурисма" и других лиц, которые причастны к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца", - рассказал генпрокурор.

Рябошапка отдельно подчеркнул, что к нему "не обращались" представители США с просьбой предоставить какие-либо ответы, посодействовать в каких-либо действиях в отношении Хантера Байдена и "Бурисма Холдинг".

Он также заявил, что "не чувствует" какого-либо давления в связи с делом "Бурисма Холдинг".

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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст разговора

Напомним:

  • Хантер Байден  сын вице-президента, а тепер кандидата в президенты США Джо Байдена, в 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Шокина была объектом нескольких уголовных дел.
  • 16 февраля 2016 года президент Порошенко попросил Шокина уйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества".
  • В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не уволят Шокина.
  • В разговоре с Зеленским Трамп сказал, что Байден якобы хвастался увольнением Шокина, и попросил президента Украины разобраться с ситуацией.
  • Из-за этого телефонного разговора сотрудник американской разведки пожаловался на возможное давление Трампа на Зеленского, а в парламенте решили инициировать официальный запрос об импичменте.
  • После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании "Бурисма" под давлением со стороны США.

Темы: Рябошапка Генпрокуратура США Злочевский Трамп


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