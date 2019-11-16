Главные новости пятницы и ночи: исключение "слуг", взрывы в Балаклее, встреча "нормандской четверки"

"Слуга народа" исключила Скороход и Полякова из фракции, на арсенале в Балаклее прогремели взрывы, стала известна дата встречи "нормандской четверки" — новости, которые были актуальны 15 ноября.

О (не)"слугах народа"

Фракция "Слуга народа" решила исключить народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова. Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов.

В ответ на обвинения главы фракции Давида Арахамии Скороход заявила, что депутаты якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

О Балаклее

Неподалеку от города Балаклея Харьковской области произошли одиночные взрывы на складах хранения боеприпасов.

В Министерстве обороны заверили, что ситуация на территории центральной артиллерийской базы контролируемая и безопасная.

Позже в Генштабе сообщили, что в результате взрывов при утилизации боеприпасов погибли двое саперов и получили ранения четверо военных.

О "нормандской четверке"

Встреча лидеров стран "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря в Париже.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

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