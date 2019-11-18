Новости 18 ноября: подозрение Порошенко, возвращение украинских кораблей

ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность, Россия передала Украине задержанные корабли — новости, которые были актуальны 18 ноября.

О Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины Петру Порошенко. Кроме этого, ДБР направило в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о снятии с него неприкосновенности.

Адвокат Порошенко заявил, что сообщение о подозрении является заказом России и попыткой помешать ему провести встречи с иностранными лидерами в Хорватии и Канаде.

В Генпрокуратуре изучают направленный им ГБР проект сообщения о подозрении Порошенко.

Порошенко отменил несколько международных встреч и вернулся в Украину после сообщения ГБР о передаче подозрения относительно нему в Генеральную прокуратуру.

О кораблях

Пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Украины сообщил в Facebook, что задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются домой.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что саммит в "нормандском формате" действительно запланирован на 9 декабря в Париже.

Андрей Портнов сообщил, что встретился в Офисе президента с заместителем главы ОП Кириллом Тимошенко и поговорил о свободе слова и журналистской деятельности.

Бориспольская прокуратура вручила подозрение Олегу Ляшко по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом.

"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления "Укрэксимбанка" Александра Гриценко и отпустил его под залог в размере почти 3 млн грн.