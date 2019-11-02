В Белом доме заявили, что готовы к импичменту

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что администрация готова к тому, что импичмент президенту Дональду Трампу состоится.

Источник: Fox News передает "Голос Америки".

В интервью Bloomberg News спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в этом месяце.

"Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", - сказала Пелоси.

Она добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".

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