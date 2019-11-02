В Белом доме заявили, что готовы к импичменту
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Суббота, 2 ноября 2019, 01:28
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что администрация готова к тому, что импичмент президенту Дональду Трампу состоится.
Источник: Fox News передает "Голос Америки".
В интервью Bloomberg News спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в этом месяце.
"Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", - сказала Пелоси.
Она добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".
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Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы
"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
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