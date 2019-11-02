В Белом доме заявили, что готовы к импичменту

3 просмотра
Суббота, 2 ноября 2019, 01:28

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что администрация готова к тому, что импичмент президенту Дональду Трампу состоится. 

Источник: Fox News передает "Голос Америки".

В интервью Bloomberg News спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что открытые слушания в рамках расследования об импичменте президента Трампа состоятся уже в этом месяце.

"Я предполагаю, что публичные слушания состоятся в ноябре", - сказала Пелоси.

Она добавила, что любые доказательства правонарушений, возможно допущенных президентом, должны быть "железными".

Знать больше:

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

"Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу"

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Темы: Трамп Зеленский импичмент


powered by lun.ua
Материалы по теме
Федеральный суд США обязал Госдеп обнародовать детали разговора Зеленского и Трампа 2 ноября 2019, 00:22
Трамп хочет зачитать разговор с Зеленским по ТВ 1 ноября 2019, 15:07
Президент Сирии считает, что Трамп лучший президент в истории 1 ноября 2019, 03:32
Все новости
Главные новости
В СБУ рассказали, чего не хватает в расследовании убийства Гандзюк
Из-за смерти подростка отстранили главу полиции Прилук
Яременко уходит с поста руководителя комитета, но есть одно но
Изнасилование и пытки над детьми в одесском приюте: полиция и ГБР открыли дело
Все новости
Опыт

Как "Издательство Старого Льва" продает украинскую книжку в более чем 30 стран

поясняет Супрун

Что такое здоровый вес и почему это важно

еда

Как выбирать, хранить и чем резать сыр

Поиск по сайту
Архив
Весь архів