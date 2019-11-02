Боевики стабильно нарушают "тишину", разведение сил возле Золотого продолжается

В субботу боевики нарушили режим прекращения огня 6 раз, обстреливая позиции подразделений ООС из минометов калибра 120 мм, РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Источник: пресс-центр Объединенных сил

Детали: 4 обстрела боевики совершили возле Новогригорьевки, Талаковка и Водяного, а также близ Авдеевки.

Кроме того 2 обстрела позиций ОС боевики осуществили возле Новозвановки и Новолуганского.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил на протяжение текущих суток не зафиксировано.

В штабе ОС напомнили, что 1 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

При этом меры по разведению сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе н.п.Золотое-4 Луганской области продолжаются.

"3 ноября на участке №2 начнутся мероприятия по поиску и уничтожению взрывоопасных предметов и демонтажа сооружений", - сообщили в пресс-центре ОС.

Напомним,

Одно из обязательных условий для разведения сил и средств - соблюдение режима тишины в течение 7 дней, что должна подтвердить миссия ОБСЕ.

Предыстория:

В начале октября разведения войск не началось именно из-за нарушения боевиками режима тишины, о чем заявил сам глава МИД Вадим Пристайко.

29 октября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом стартовал.

В этот же день в штабе ООС сообщили, что боевики "5 раз осуществили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, АГС и стрелкового оружия в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4)".

Однако позже военные заявили, что обстрел в этом районе "произошел не в зоне разведения сил и средств".

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