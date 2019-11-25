"Слуги народа" не дали денег на сенсорную кнопку против кнопкодавства

В смете Верховной Рады на 2020 год не предусмотрены расходы на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ на запрос

Дословно: "Государственным бюджетом на 2020 год и сметой Верховной Рады на 2020 год расходов на техническое переоснащение рабочих мест народных депутатов в зале пленарных заседаний не предусмотрено".

Детали: Отмечается, что при обсуждении проекта сметы Верховной Рады на 2020 год на заседании регламентного комитета 13 ноября обсуждали возможность технического переоснащения сессионного зала.

Но главный бухгалтер Управления делами Аппарата ВР Лилия Савкова сообщила, что "на следующий год Минфин дал с капитальных затрат очень-очень маленькую сумму" и только 9 миллионов 972 тысячи на осуществление законотворческой деятельности ВРУ.

Несмотря на отсутствие средств в бюджете, председатель Рады Дмитрий Разумков и первый заместитель председателя Руслан Стефанчук неоднократно публично заявляли о том, что хотят искоренить кнопкодавство из стен парламента.

Сейчас вместо технологического решения парламент намерен криминализировать кнопкодавство – законопроект №2148, принятый в первом чтении, предлагает наказывать нарушителей штрафами в размере 51-85 тысяч гривен. Также планируют лишать мандата за кнопкодавство - это предусмотрено проектом изменений в Конституцию №1027 президента Владимира Зеленского, который сейчас находится на рассмотрении в Конституционном Суде.

Однако, "Честно" отмечает: даже если КСУ даст свое заключение по этому проекту во время текущей сессии ВРУ и депутаты успеют предварительно его одобрить, то окончательно принять документ как закон смогут только на следующей сессии, то есть не ранее февраля 2020 года.

Стефанчук считает, что сейчас нет действенных инструментов, которые бы позволили быстро побороть кнопкодавство. По его словам, сенсорную кнопку, которая уже более 10 лет вмонтирована в пульты для голосования и которая реагирует на тепло человеческого тела, легко обмануть, например, использованной жвачкой.

Эксперты говорят, что побороть кнопкодавство легко: достаточно настроить систему "Рада" так, чтобы она засчитывала голоса только тех пультов, где кнопку "за", "против" или "воздержался" держали непрерывно в течение всех 10 секунд, отведенных для голосования. При этом депутат должен также нажимать сенсорную кнопку, которая реагирует на прикосновение человеческого тела.

Разумков подтвердил, что денег в бюджете на 2020 год на переоборудование рабочих мест для депутатов нет.

Он рассказал, что руководство ВРУ консультировалось, в частности, с корейскими разработчиками относительно проекта биометрической кнопки для голосования, но, по предварительным подсчетам, этот проект стоит полмиллиарда гривен. Эта сумма, по словам Разумкова, неподъемная для бюджета на следующий год.

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