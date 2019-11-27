Главные новости вторника и ночи: подозрение для Федины, велосипед для Зеленского

ГБР просит снять неприкосновенность с Федины за угрозы Зеленскому, президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед, НАБУ расследует дело с участием "короля контрабанды" Альперина — новости, которые были актуальны 26 ноября.

О Федине

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины.

Федина считает подготовку ей подозрения свидетельством существования режима президента Владимира Зеленского.

О велосипеде

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Зеленскому электровелосипед. На велосипеде ездил герой фильма "Слуга народа" президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент.

О Альперине

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан замначальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которой задержали таможенника, связанно с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

Президент Владимир Зеленский утверждал, что одесский бизнесмен Вадим Альперин, который предлагал детективам НАБУ взятку, и накануне бежал, скрывается в Украине.

Андрей Федур, адвокат Альперина, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось больше четырёх тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Зеленский заявил, что геополитический вектор страны относительно сближения с Европой или Россией определяет народ, а не олигарх Игорь Коломойский.

Печерский суд дал ГБР доступ к паспортным данным Порошенко.

Национальный банк с 20 декабря вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

Украинскому режиссеру бывшему политзаключенному Кремля Олегу Сенцову вручили премию имени Сахарова "За свободу мысли".

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