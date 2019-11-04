Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Год без Кати": в 40 городах пройдут акции в день смерти Гандзюк

Понедельник, 4 ноября 2019, 09:03

4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в 40 городах Украины и мира состоятся акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее.

Источник: Facebook-страница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Радио Свобода"

Прямая речь: "4 ноября мы снова выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем – и убийцам, и власти, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости".

Детали: Акции начнутся в 19:00.

В Киеве активисты намерены прийти к Офису президента.

Активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечу в память о Катерине Гандзюк, а также использовать все рычаги влияния и проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства Гандзюк.

Кроме Киева, акции пройдут в: Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Сумах, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.

Также акции устроят в: Варшаве (Польша), Париже (Франция), Берлине и Карлсруэ (Германия), Риме (Италия), Брюсселе (Бельгия), Раковнике (Чехия), Тель-Авиве (Израиль), Брно (Чехия), Вене (Австрия), Чикаго, Ньо-Йорке, Айова Сити, Бостоне и Кремниевой долине (США), в Эстонии и в городах Канады.

Знать больше: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
  • При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
  • 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
  • Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

"Украинская правда" в Threads

Темы: нападение на Гандзюкакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
нападение на Гандзюк
Дело Кати Гандзюк. Феномен гражданского общества
Суд вынес приговор организаторам убийства Гандзюк: Мангер и Левин получили по 10 лет
Суд огласит приговор по делу Гандзюк после 20 июня
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: