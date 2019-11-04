"Год без Кати": в 40 городах пройдут акции в день смерти Гандзюк

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Понедельник, 4 ноября 2019, 10:03

4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в 40 городах Украины и мира состоятся акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее.

Источник: Facebook-страница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Радио Свобода"

Прямая речь: "4 ноября мы снова выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем – и убийцам, и власти, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости".

Детали: Акции начнутся в 19:00.

В Киеве активисты намерены прийти к Офису президента.

Активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечу в память о Катерине Гандзюк, а также использовать все рычаги влияния и проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства Гандзюк.

Кроме Киева, акции пройдут в: Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Сумах, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.

Также акции устроят в: Варшаве (Польша), Париже (Франция), Берлине и Карлсруэ (Германия), Риме (Италия), Брюсселе (Бельгия), Раковнике (Чехия), Тель-Авиве (Израиль), Брно (Чехия), Вене (Австрия), Чикаго, Ньо-Йорке, Айова Сити, Бостоне и Кремниевой долине (США), в Эстонии и в городах Канады.

Знать больше: Безнаказанность убивает. Кем была и за что боролась Катя Гандзюк

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой. У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз. По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций.
  • 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла в реанимации в Киеве.
  • При жизни, с больничной койки, Гандзюк, опубликовала видеообращение к украинским властям и обычным украинцам.
  • 5 августа 2019 года вступил в силу приговор 5-м людям, осужденным к лишению свободы за совершение нападения на херсонскую активистку.
  • Недавно в СБУ сообщили, что следствие по делу об убийстве Гандзюк проходит в рамках пяти уголовных производств под процессуальным руководством Генпрокуратуры.

Темы: нападение на Гандзюк акции


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