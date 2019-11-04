"Год без Кати": в 40 городах пройдут акции в день смерти Гандзюк

4 ноября, в годовщину смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк, в 40 городах Украины и мира состоятся акции "Год без Кати" с требованием наказать виновных в нападении на нее.

Источник: Facebook-страница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?", "Радио Свобода"

Прямая речь: "4 ноября мы снова выйдем на улицы наших городов для того, чтобы напомнить всем – и убийцам, и власти, и всем гражданам нашей страны: мы требуем справедливости".

Детали: Акции начнутся в 19:00.

В Киеве активисты намерены прийти к Офису президента.

Активисты призвали президента Владимира Зеленского прийти на акцию и поставить свечу в память о Катерине Гандзюк, а также использовать все рычаги влияния и проявить политическую волю для наказания заказчиков убийства Гандзюк.

Кроме Киева, акции пройдут в: Херсоне, Одессе, Житомире, Харькове, Северодонецке, Луцке, Львове, Коростышеве, Хмельницком, Виннице, Днепре, Торецке, Самборе, Сумах, Ровно, Кропивницком, Ужгороде, Черновцах, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Черкассах, Мариуполе и Запорожье.

Также акции устроят в: Варшаве (Польша), Париже (Франция), Берлине и Карлсруэ (Германия), Риме (Италия), Брюсселе (Бельгия), Раковнике (Чехия), Тель-Авиве (Израиль), Брно (Чехия), Вене (Австрия), Чикаго, Ньо-Йорке, Айова Сити, Бостоне и Кремниевой долине (США), в Эстонии и в городах Канады.

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