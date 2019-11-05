Оружия, из которого убили 5-летнего Тлявова, так и не нашли – Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что оружия с которой подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова так и не нашли.

Источник: брифинг директора ГБР 5 ноября

Дословно: "Оружия мы так и не нашли ..."

Дополняется...

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