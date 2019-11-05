Оружия, из которого убили 5-летнего Тлявова, так и не нашли – Труба

266 просмотров
Вторник, 5 ноября 2019, 16:23

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что оружия с которой подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова так и не нашли.

Источник: брифинг директора ГБР 5 ноября

Дословно: "Оружия мы так и не нашли ..."

Дополняется...

Знать больше: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

История вопроса:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
  • 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
  • 18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

Алена Мазуренко, УП


powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Нардепы Левочкины владели банком, причастным к отмыванию $20 млрд – СМИ
"Свободовец" Кривецкий получил земли АТОшников на Львовщине
$100 тысяч взятки для НАБУ: глава лесхоза откупился от СИЗО 5 миллионами
У полтавских бизнесменов отобрали сумки с 12 миллионами под Одессой
Все новости
школа

Сельская школа, которая "умирала": как обустроить открытый класс и принимать участие в международных проектах

исследование

Насколько быстрее стареет лицо от курения

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Поиск по сайту
Архив
Весь архів