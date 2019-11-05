Оружия, из которого убили 5-летнего Тлявова, так и не нашли – Труба

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что оружия с которой подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова так и не нашли.

Источник: брифинг директора ГБР 5 ноября по результатам досудебного расследования по факту убийства мальчика

Прямая речь: "Опережая один вопрос, который интересует всех. Оружия мы так и не нашли, хотя для этого было сделано все возможное и невозможное.

Водолазы тщательно исследовали каждый водоем, который есть в населенном пункте, а также вблизи населенного пункта. Во время этого обследования нашли оружие, которое долгое время искали наши коллеги в другом уголовном производстве.

В то же время, отсутствие оружия не влияет на результаты расследования.

Допросы, результаты всех экспертиз доказывают, что ребенок был убит пулей, выпущенной из оружия с расстояния 80 метров, выпущенной в 15.36 и сделал это инспектор полиции".

Детали: По словам Трубы, участники преступления трое взрослых человек, двое из них правоохранители (инспектор и полицейский). Еще один участник (четвертый) - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Чтобы отыскать оружие правоохранители осмотрели все заброшенные здания города.

Труба рассказал, что выстрел осуществил инспектор полиции. Пуля отрикошетила от камня и попала в мальчика (52 м - до камня, 28 - от камня). Расстояние между мальчиком и местом выстрела - 80 метров.

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