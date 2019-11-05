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Оружия, из которого убили 5-летнего Тлявова, так и не нашли – Труба

Вторник, 5 ноября 2019, 15:23

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что оружия с которой подстрелили 5-летнего Кирилла Тлявова так и не нашли.

Источник: брифинг директора ГБР 5 ноября по результатам досудебного расследования по факту убийства мальчика

Прямая речь: "Опережая один вопрос, который интересует всех. Оружия мы так и не нашли, хотя для этого было сделано все возможное и невозможное.

Водолазы тщательно исследовали каждый водоем, который есть в населенном пункте, а также вблизи населенного пункта. Во время этого обследования нашли оружие, которое долгое время искали наши коллеги в другом уголовном производстве.

В то же время, отсутствие оружия не влияет на результаты расследования.

Допросы, результаты всех экспертиз доказывают, что ребенок был убит пулей, выпущенной из оружия с расстояния 80 метров, выпущенной в 15.36 и сделал это инспектор полиции".

Детали: По словам Трубы, участники преступления трое взрослых человек, двое из них правоохранители (инспектор и полицейский). Еще один участник (четвертый) - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей. Чтобы отыскать оружие правоохранители осмотрели все заброшенные здания города.

Труба рассказал, что выстрел осуществил инспектор полиции. Пуля отрикошетила от камня и попала в мальчика (52 м - до камня, 28 - от камня). Расстояние между мальчиком и местом выстрела - 80 метров.

Знать больше: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

История вопроса:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
  • 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
  • 18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ТрубаубийствоГБР
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