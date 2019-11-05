Новости 5 ноября: убийство Кирилла Тлявова, госбюджет-2020

Следствие выяснило, кто выстрелил в 5-летнего Кирилла, Гончарук назвал новые цифры госбюджета на 2020 год — новости, которые были актуальны 5 ноября.

Об убийстве Кирилла

Следователи Государственного бюро расследований выяснили обстоятельства, при которых был убит 5-летний Кирилл Тлявов. Виновникам объявлено о подозрениях.

О госбюджете-2020

Правительство назвало основные параметры обновленного проекта бюджета на 2020 год.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось почти четыре тысячи человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Глобальный уровень интернет-свободы ухудшается уже 9-й год подряд, при этом в Украине ситуация со свободой в интернете несколько улучшилась, а в России – ухудшилась.

Бывший народный депутат и финансист "Свободы" Игорь Кривецкий завладел более 110 га земли во Львовской области, часть которой составляют паи для АТОшников.

В Кремле считают, что говорить о встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств до конца 2019 года преждевременно.

Президент Владимир Зеленский поручил Минобороны создать военную полицию.