Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил
Следователи Государственного бюро расследований выяснили обстоятельства, при которых был убит 5-летний Кирилл Тлявов. Виновникам объявлено о подозрениях.
Источник: брифинг председателя ГБР Романа Трубы
Прямая речь: "В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика".
Детали: Труба подчеркнул, что двое подозреваемых правоохранители, а потому они хорошо владели техникой безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Каждый из них знал, что местность простреливается и на расстоянии выстрела могут находиться люди, но они заранее подготовили мишени, по которым стреляли. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться, утром они уже были задержаны.
При этом глава ГБР сообщил, что оружие так и не нашли. Но, по его словам, результаты экспертиз свидетельствуют, что ребенок был убит пулей выпущенной из оружия с расстояния 80 метров.
По словам Трубы, инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.
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История вопроса:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
- 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
- 18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).