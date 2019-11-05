Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил
Следователи Государственного бюро расследований выяснили обстоятельства, при которых был убит 5-летний Кирилл Тлявов. Виновникам объявлено о подозрениях.
Источник: брифинг председателя ГБР Романа Трубы
Прямая речь: "Инспектор полиции стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой. Он не видел домов, которые находились за лесопосадкой и он не видел детей".
Детали: По словам Трубы инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.
Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.
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История вопроса:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
- 1 июля Киевский апелляционный суд оставил под стражей полицейского Ивана Приходько, подозреваемого в убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова.
- 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
- 18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).
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