Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил

Следователи Государственного бюро расследований выяснили обстоятельства, при которых был убит 5-летний Кирилл Тлявов. Виновникам объявлено о подозрениях.

Источник: брифинг председателя ГБР Романа Трубы

Прямая речь: "В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика".

Детали: Труба подчеркнул, что двое подозреваемых правоохранители, а потому они хорошо владели техникой безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Каждый из них знал, что местность простреливается и на расстоянии выстрела могут находиться люди, но они заранее подготовили мишени, по которым стреляли. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться, утром они уже были задержаны.

При этом глава ГБР сообщил, что оружие так и не нашли. Но, по его словам, результаты экспертиз свидетельствуют, что ребенок был убит пулей выпущенной из оружия с расстояния 80 метров.

По словам Трубы, инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

Знать больше: Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

История вопроса: