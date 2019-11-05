Убийство Кирилла Тлявова: следствие выяснило, кто выстрелил

Следователи Государственного бюро расследований выяснили обстоятельства, при которых был убит 5-летний Кирилл Тлявов. Виновникам объявлено о подозрениях.

Источник: брифинг председателя ГБР Романа Трубы

Прямая речь: "Инспектор полиции стрелял по мишени, которая находилась перед лесопосадкой. Он не видел домов, которые находились за лесопосадкой и он не видел детей".

Детали: По словам Трубы инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Среди всех фигурантов дела единственным подозреваемым, который занимал должность инспектора полиции, является Иван Приходько.

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