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Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных

Четверг, 7 ноября 2019, 06:10

6 ноября противник 10 раз открывал огонь, в результате чего ранения получили четверо военнослужащих.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики открывали огонь вблизи Песков, Водяного, что на Приазовье, Тарамчука, Травневого, Зайцевого, Крымского, Новотошковского и Луганского

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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