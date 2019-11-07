Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных

6 ноября противник 10 раз открывал огонь, в результате чего ранения получили четверо военнослужащих.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики открывали огонь вблизи Песков, Водяного, что на Приазовье, Тарамчука, Травневого, Зайцевого, Крымского, Новотошковского и Луганского

Напомним: