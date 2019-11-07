Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных

117 просмотров
Четверг, 7 ноября 2019, 07:10

6 ноября противник 10 раз открывал огонь, в результате чего ранения получили четверо военнослужащих.

Источник: отчет ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Боевики открывали огонь вблизи Песков, Водяного, что на Приазовье, Тарамчука, Травневого, Зайцевого, Крымского, Новотошковского и Луганского

Напомним:

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Донбасс ООС Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Донбассе ранили сразу четырех украинских бойцов 6 ноября 2019, 18:27
"Слуга народа" не исключил, что "чиновники" боевиков попадут в новую власть 6 ноября 2019, 13:12
Австрия выделяет миллион евро на помощь Донбассу 6 ноября 2019, 12:54
Все новости
Главные новости
Взрыв авто в Киеве: 1 погибший, полиция проводит спецоперацию
Стало известно, какого заявления требовал адвокат Трампа от Зеленского
На Донбассе ранили сразу четырех украинских бойцов
ГБР проанализирует доходы Порошенко за 5 лет
Все новости
Образование

ЗНО-2020: виды задач, критерии оценки и время выполнения

Фото

16 величественных растений со всего мира

инфографика

Какие ягоды нужно есть для здоровья и сколько

Поиск по сайту
Архив
Весь архів