Боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных
Четверг, 7 ноября 2019, 06:10
6 ноября противник 10 раз открывал огонь, в результате чего ранения получили четверо военнослужащих.
Источник: отчет ООС
Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники использовали запрещенные Минского договоренностями минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Боевики открывали огонь вблизи Песков, Водяного, что на Приазовье, Тарамчука, Травневого, Зайцевого, Крымского, Новотошковского и Луганского
Напомним:
- 5 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
- 6 октября в зоне проведения ООС на Донбассе получили ранения 4 военнослужащих Объединенных сил.
Ольга Гетьманец, УП