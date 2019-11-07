Зеленский дал министрам время до конца года

Президент Владимир Зеленский заявил, что министры, которые не покажут результат к концу года, будут уволены.

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Прямая речь Зеленского: "Такого молодого правительства никогда не было. Здесь есть плюсы и минусы.

Нет коррумпированного опыта и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка - да, это риск, но это большой плюс.

Если они не справятся, тоже, ждем до конца этого года. Кто не сможет, с тем будем прощаться".

Ранее о дедлайнах для министров говорил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью "Украинской правде".

Богдан сказал: "Мы дедлайн поставили до конца года, они сейчас себе определяют приоритетные направления, которые обещают достичь к концу года. Соответственно, наша команда вся соберется, вместе с ними будем обсуждать и будем принимать соответствующие решения".

5 ноября на встрече в Офисе президента с министрами и руководством Верховной Рады Зеленский поручил до конца года или в течение нескольких месяцев выполнить ряд задач.

В частности, министру внутренних дел Арсену Авакову нужно до конца года упростить выдачу водительского удостоверения и аккредитацию учреждений по подготовке водителей.