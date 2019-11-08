Боевики сорвали разведениt сил в Петровском – штаб
Боевики сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.
Источник: сообщение Операции объединенных сил в Facebook
Дословно: "Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения... Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня 30 октября...
Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало.
Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности".
Этому предшествовало заявление спецпреда ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика о том, что разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.
Кроме того, 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
Предыстория:
- 1 октября Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о разведении войск в Петровском и Золотом.
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 31 октября президент Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе Золотого-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписан в сентябре 2016 года. Документ предусматривал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
- 1 октября 2016 года на окраине Золотого Луганской области произошел отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведение буксовало из-за обстрелов.
- На этот раз разведение началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб планировал начать разведение в районе Богдановки, затем еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.