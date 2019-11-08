Боевики сорвали разведениt сил в Петровском – штаб

Боевики сорвали разведение сил и средств на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области.

Источник: сообщение Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "Сегодня, 8 ноября, в 12.00, украинская сторона готова была начать практический процесс разведения... Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня 30 октября...

Сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало.

Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности".

Этому предшествовало заявление спецпреда ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика о том, что разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.

Кроме того, 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге заявил, что зеркальное разведение в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики. На момент заявления не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.

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