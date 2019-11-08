ОБСЕ: Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября

Разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.

Источник: заявление спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика

Прямая речь: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в зоне разведения в Петровском.

Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени".

Что было раньше: 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга заявил, что зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики.

На момент этого заявления, по словам Кравченко, не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.

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