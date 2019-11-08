ОБСЕ: Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября
Разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.
Источник: заявление спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика
Прямая речь: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в зоне разведения в Петровском.
Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени".
Что было раньше: 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга заявил, что зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики.
На момент этого заявления, по словам Кравченко, не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.
Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.
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Предыстория:
- 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
- 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
- В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
- 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
- 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
- Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
- 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
- На этот раз разведение началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
- После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.