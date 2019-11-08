ОБСЕ: Разведение войск в Петровском начнется 9 ноября

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Пятница, 8 ноября 2019, 12:31

Разведение сил и средств вблизи Петровского начнется 9 ноября в 12:00.

Источник: заявление спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика

Прямая речь: "Трехсторонняя контактная группа с участием представителей некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины согласовала дату и время начала возобновления вывода сил и техники в зоне разведения в Петровском.

Вывод сил и техники начнется в субботу, 9 ноября 2019 года, в 12:00 по киевскому времени".

Что было раньше: 8 ноября командующий ООС Владимир Кравченко во время брифинга заявил, что зеркальное разведения сил и средств в Петровском должно начаться в пятницу с 12.00, если его не сорвут боевики.

На момент этого заявления, по словам Кравченко, не было подтверждения боевиков о готовности к разведению.

Разведение в Петровском сначала планировалось на 4 ноября, но его отложили – и надеялись начать процесс 8 ноября.

Знать больше: Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Предыстория: 

  • 1 октября президент Владимир Зеленский заявил о достижении на встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договоренности о начале разведения войск в Петровском и Золотом.
  • 7 октября разведения сил и средств в Петровском и Золотом не началось, поскольку боевики нарушили договоренность о прекращении огня.
  • В Золотом разведение началось 29 октября – несмотря на несоблюдение боевиками режима тишины в течение 7 дней.
  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств.
  • Рамочное решение о разведении сил и средств на Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание трех пилотных зон безопасности: Золотое, Петровское и Станица Луганская.
  • 1 октября 2016 года на окраине города Золотое Луганской области состоялся отвод Вооруженных сил Украины на определенные рубежи, а 7 октября 2016 года военные отошли от Петровского Донецкой области. В Станице Луганской разведения буксовало из-за обстрелов.
  • На этот раз разведение началось со Станицы Луганской 30 июня 2019 года.
  • После разведения сил в Петровском и Золотом штаб Объединенных сил планировал начать разведение в районе Богдановки, потом – еще на 4-х участках, а потом уже вдоль всей линии соприкосновения.

Темы: Разведение сил ООС ОБСЕ


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