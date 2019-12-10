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Главные новости понедельника и ночи: "Нормандский формат", первая встреча Зеленского и Путина

Вторник, 10 декабря 2019, 07:00

В Париже состоялись переговоры лидеров в "нормандском формате". Все главные темы встречи в одни новости.

Источник: "Украинская правда"

По прибытию в Елисейский дворец президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После Марона Зеленский провел двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 18:20 по киевскому времени в Елисейском дворце завершились все двусторонние переговоры и начались четырехсторонние переговоры в "нормандской формате".

В состав официальной делегации Украины вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

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О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось пять тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийПутинДонбасс
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