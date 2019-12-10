Главные новости понедельника и ночи: "Нормандский формат", первая встреча Зеленского и Путина

В Париже состоялись переговоры лидеров в "нормандском формате". Все главные темы встречи в одни новости.

Источник: "Украинская правда"

По прибытию в Елисейский дворец президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После Марона Зеленский провел двустороннюю встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

В 18:20 по киевскому времени в Елисейском дворце завершились все двусторонние переговоры и начались четырехсторонние переговоры в "нормандской формате".

В состав официальной делегации Украины вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Иван Баканов и главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

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