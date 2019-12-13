В ССО сержанта Антоненко характеризуют положительно
Командование сил специальных операций Вооруженных сил уверяет, что Андий Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, на службе проявлял себя положительно.
Источник: Facebook-страница ССО
Дословно: "Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года.
За время прохождения службы характеризуется положительно ".
Детали: В ССО пишут, что готовы "содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".
Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.
Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.
Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.