В ССО сержанта Антоненко характеризуют положительно

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Пятница, 13 декабря 2019, 11:03

Командование сил специальных операций Вооруженных сил уверяет, что Андий Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, на службе проявлял себя положительно.

Источник: Facebook-страница ССО

Дословно: "Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года.

За время прохождения службы характеризуется положительно ".

Детали: В ССО пишут, что готовы "содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

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3 года без ответа. Что происходит в расследовании убийства Павла Шеремета

Предыстория:

  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
  • Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
  • В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
  • На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета убийство война Донбасс ООС


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