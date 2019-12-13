Командование сил специальных операций Вооруженных сил уверяет, что Андий Антоненко, которого подозревают в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета, на службе проявлял себя положительно.

Источник: Facebook-страница ССО

Дословно: "Антоненко Андрей Сергеевич проходит военную службу по контракту в рядах сил специальных операций с июля 2017 года, в командовании ССО с июня 2019 года.

За время прохождения службы характеризуется положительно ".

Детали: В ССО пишут, что готовы "содействовать проведению объективного расследования и предоставлять следствию необходимую информацию с целью установления истины".

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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