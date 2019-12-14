Главные новости пятницы и ночи: дело Шеремета, новые участки разведения и списки на обмен

Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета, в Минске согласуют дату прекращения огня, новые участки разведения и списки на обмен – новости, которые были актуальны 13 декабря.

О деле Шеремета

Досудебное расследование установило, что АТОшник Андрей Антоненко организовал убийство журналиста Павла Шеремета.

Подозреваемую в причастности к убийству Яну Дугарь суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Волонтер и врач Юлия Кузьменко, которую также подозревают в убийстве Шеремета, отрицает свою причастность и считает ложными результаты экспертиз по делу. Здесь можно ознакомиться с полным текстом подозрения.

Ее адвокат Владислав Добош сказал, что в словах его подзащитной про "лупануть "Градами" по Киеву", которыми оперирует следствие, "нет ничего преступного".

Также ночью следователи обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастёловых.

Мать Павла Людмила Шеремет не знает, верить ли в причастность задержанных лиц к убийству ее сына, и боится, чтобы в этом деле не пострадали невиновные.

О Войне

18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске будут уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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