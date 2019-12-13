Полиция обыскала дом волонтеров Акастёловых по делу Шеремета

Следователи ночью обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастёловых

Источник: Facebook-страницы Натальи й Евгения Акастёловых, ТСН

Пост Натальи около полуночи: "Я в шоке! К нам ломится полиция в двери !!! Что делается в стране ?!"

Пост Евгения: "У меня дома полиция, будет обыск".

Детали: Евгений Акастёлов в комментариях к своему посту написал, что обыск – "по делу Шеремета" (журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле).

Наталья Горбонос-Акастёлова добавила: "Они все связи новых подозреваемых по делу Шеремета отрабатывают. Трэш".

Обыск закончился около 5 утра.

В комментариях к посту Евгения Акастёлова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров "нагнали где-то около 20-ти черных масок с оружием", из квартиры никого не выпускали.

Владимир Вербицкий

По информации ТСН, в их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск длился до пяти утра.

Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

Шокированные друзья приехали в Акастёловым поддержать их.

Юрий Полищук как доказательство их непричастности к делу Шеремета заскринил пост Евгения Акастёлова от 20 июля 2016 года, что он тогда был в Маняве Ивано-Франковской области.

Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира "Первой сотни", Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.

Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко, Кузьменко и Дударь будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Позиция "Украинской правды" относительно результатов расследования МВД дела Павла Шеремета

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