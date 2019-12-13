Полиция обыскала дом волонтеров Акастёловых по делу Шеремета

Следователи обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастёловых

Источник: Facebook-страницы Акастёловых, ТСН

Детали: Евгений Акастёлов в комментариях к своему посту написал, что обыск – "по делу Шеремета" (журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле).

Наталья Горбонос-Акастёлова добавила: "Они все связи новых подозреваемых по делу Шеремета отрабатывают. Трэш".

Обыск закончился около 5 утра.

В комментариях к посту Евгения Акастёлова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров "нагнали где-то около 20-ти черных масок с оружием", из квартиры никого не выпускали.

Шокированные друзья приехали в Акастёловым поддержать их.

Юрий Полищук как доказательство их непричастности к делу Шеремета заскринил пост Евгения Акастёлова от 20 июля 2016 года, что он тогда был в Маняве Ивано-Франковской области.

По информации ТСН, в их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск длился до пяти утра.

Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.

ТСН связывает этот обыск с делом об убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле.

Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира "Первой сотни", Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.

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