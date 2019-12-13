Полиция обыскала дом волонтеров Акастёловых по делу Шеремета
Следователи ночью обыскали квартиру супружеской пары волонтеров Евгения и Натальи Акастёловых
Источник: Facebook-страницы Натальи й Евгения Акастёловых, ТСН
Пост Натальи около полуночи: "Я в шоке! К нам ломится полиция в двери !!! Что делается в стране ?!"
Пост Евгения: "У меня дома полиция, будет обыск".
Детали: Евгений Акастёлов в комментариях к своему посту написал, что обыск – "по делу Шеремета" (журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года от взрыва в автомобиле).
Наталья Горбонос-Акастёлова добавила: "Они все связи новых подозреваемых по делу Шеремета отрабатывают. Трэш".
Обыск закончился около 5 утра.
В комментариях к посту Евгения Акастёлова Владимир Вербицкий пишет, что в помещение волонтеров "нагнали где-то около 20-ти черных масок с оружием", из квартиры никого не выпускали.
По информации ТСН, в их квартиру на левом берегу Киева полиция пришла поздно ночью. Обыск длился до пяти утра.
Изъяли флешки, жесткие диски, неработающие компьютеры и зарегистрированный охотничий карабин.
Шокированные друзья приехали в Акастёловым поддержать их.
Юрий Полищук как доказательство их непричастности к делу Шеремета заскринил пост Евгения Акастёлова от 20 июля 2016 года, что он тогда был в Маняве Ивано-Франковской области.
Евгений во время Революции достоинства был заместителем командира "Первой сотни", Наталья до сих пор занимается ранеными бойцами в госпиталях.
Этому предшествовало: 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко, Кузьменко и Дударь будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.
Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.
Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Знать больше: Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Позиция "Украинской правды" относительно результатов расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Косове (Ивано-Франковская область) на бизнесмена Михаила Чекурака, который имеет криминальное прошлое. Но их заподозрили и в причастности к убийству Павла Шеремета.
- По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Шеремета (июль 2016 года) и Чекурака (июль 2018 года) – почти идентичны. А в несработавшей взрывчатке из Косово найдены следы ДНК Грищенко.
- Участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.