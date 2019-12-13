Мать Шеремета об арестах: Хочу правды, и чтобы не пострадали невиновные
Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила Шеремет не знает, верить ли в причастность задержанных лиц к убийству ее сына, и боится, чтобы в этом деле не пострадали невиновные.
Источник: интервью Людмилы Шеремет "Радио Свобода"
Прямая речь: "Я ничего не знаю (верит ли в то, что задержанные именно те люди, которые имеют отношение к преступлению, – УП). Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд.
Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невиновные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить".
Детали: Она добавила, что о брифинге, на котором назвали имена подозреваемых в причастности к убийству, узнала случайно.
По словам матери журналиста, ей импонирует, что у президента Владимира Зеленского есть воля этим заниматься, но с другой стороны, расследование не доведено до логического завершения, поэтому к самому обнародованию "сырого" расследования у нее есть вопросы.
Людмила Шеремет добавила, что из Офиса президента не инициировали встречу с ней, и сама она о такой встрече не просила и не будет просить, но благодарна нынешнему президенту, что "дело не положили под сукно, им занимаются".
Вместе с тем она напомнила, что дважды встречалась с пятым президентом Петром Порошенко, и если от Зеленского кто-то захочет с ней пообщаться, то не откажется.
Мать журналиста добавила, что от того, что она что-то узнает, легче ей не станет, так как "сына нет... а все остальное не имеет значения".
Людмила Шеремет также рассказала, что сейчас ее поддерживает то, что ее сына помнят и очень тепло вспоминают даже те, кого она случайно встретила в поезде.
Что было раньше: 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.
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Предыстория:
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.
- У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски.
- Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.
- Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
- Другие подозреваемые по делу Владислав и Инна Грищенки сейчас находятся под арестом по подозрению в "покушении на убийство" Ивано-Фракивського криминального авторитета.
- На днях участник АТО Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- Полиция квалифицировала убийство по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".
- Следствие склонялось к версии о профессиональных мотивах убийства, но за три года ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.