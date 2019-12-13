Мать Шеремета об арестах: Хочу правды, и чтобы не пострадали невиновные

Мать убитого журналиста Павла Шеремета Людмила Шеремет не знает, верить ли в причастность задержанных лиц к убийству ее сына, и боится, чтобы в этом деле не пострадали невиновные.

Источник: интервью Людмилы Шеремет "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я ничего не знаю (верит ли в то, что задержанные именно те люди, которые имеют отношение к преступлению, – УП). Думаю, это может подтвердить или опровергнуть только суд.

Единственное, чего я очень боюсь, чтобы не пострадали невиновные люди. Павла, его не вернешь... Конечно, хотелось бы правды. Но насколько к ней приблизились, очень сложно судить".

Детали: Она добавила, что о брифинге, на котором назвали имена подозреваемых в причастности к убийству, узнала случайно.

По словам матери журналиста, ей импонирует, что у президента Владимира Зеленского есть воля этим заниматься, но с другой стороны, расследование не доведено до логического завершения, поэтому к самому обнародованию "сырого" расследования у нее есть вопросы.

Людмила Шеремет добавила, что из Офиса президента не инициировали встречу с ней, и сама она о такой встрече не просила и не будет просить, но благодарна нынешнему президенту, что "дело не положили под сукно, им занимаются".

Вместе с тем она напомнила, что дважды встречалась с пятым президентом Петром Порошенко, и если от Зеленского кто-то захочет с ней пообщаться, то не откажется.

Мать журналиста добавила, что от того, что она что-то узнает, легче ей не станет, так как "сына нет... а все остальное не имеет значения".

Людмила Шеремет также рассказала, что сейчас ее поддерживает то, что ее сына помнят и очень тепло вспоминают даже те, кого она случайно встретила в поезде.

Что было раньше: 13 декабря подозреваемую в причастности к убийству журналиста и одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета Яну Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест.

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