Новости 17 декабря: митинги под Радой, решения КС

КС разрешил Раде сократить количество депутатов — новости, которые были актуальны 17 декабря.

О митингах

Сегодня под Верховной Радой прошли одновременно четыре акции протеста, в которых приняли участие несколько тысяч человек.

Во время митинга против принятия закона о рынке земли произошли столкновения: представители "Нацкорпуса" хотели установить палатки перед зданием парламента — полицейские не дали.

В результате столкновений пострадали 17 полицейских, 2 госпитализировали. Правоохранители задержали 26 участников акций.

О КС

Конституционный суд признал конституционным законопроект об уменьшении состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

КС также признал частично неконституционными положения законопроекта, который дает президенту право назначать и увольнять руководителей НАБУ и ГБР.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

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