Антоненко-Riffmaster передал записку: Я не причастен к убийству Шеремета

Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает свою вину в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.

Источник: записка, распространенная организатором Rock Battle UA Полиной Ивановой в Facebook

Прямая речь: "Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку.

Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху.

Это все ложь! Полная. С первой буквы.

Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди!

С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster".

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Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета

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