Антоненко-Riffmaster передал записку: Я не причастен к убийству Шеремета
Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отрицает свою вину в убийстве журналиста Павла Шеремета в июле 2016 года.
Источник: записка, распространенная организатором Rock Battle UA Полиной Ивановой в Facebook
Прямая речь: "Спасибо всем друзьям, коллегам за поддержку.
Я не причастен к убийству Павла Шеремета и ни в чем не виноват, что бы ни говорили люди сверху.
Это все ложь! Полная. С первой буквы.
Я благодарен матери Павла Шеремета за то, что она не хочет, чтобы страдали невиновные люди!
С уважением ко всем и сочувствием к маме Павла Шеремета, Riffmaster".
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Позиция "Украинской правды" по поводу расследования МВД дела Павла Шеремета
Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- В мае 2017 года "Слідство.Інфо" обнародовало фильм "Убийство Павла", сделанный с представителями международной сети журналистов-расследователей OCCRP. В нем были новые детали, пропущенные следствием, – в частности, обнаруженные с помощью записей с камер видеонаблюдения.
- Осенью 2019 года следствие задержало Владислава и Инну Грищенко (мужа "Бучу" – 24 сентября на Волыни, жену "Пуму" – 5 ноября в Киеве). Они проходили по делу о неудавшемся покушении в Ивано-Франковской области на бизнесмена.
- Владислав Грищенко заявлял, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
- По данным следствия, самодельные взрывные устройства, подложенные под машины Павла Шеремета (июль 2016 года, Киев) и Михаила Чекурака (июль 2018 года, Косов) – почти идентичны. А в не сдетонировавшей взрывчатке из Косова найдены следы ДНК обоих Грищенко.
- 12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко (Riffmaster), добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- 14 декабря ночью Печерский суд Киева взял под стражу без возможности внесения залога сержанта Сил специальных операций, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster): он арестован на два месяца -–до 8 февраля 2020 года. Антоненко считают организатором убийства журналиста Павла Шеремета.
- Аналогичную меру пресечения – арест до 8 февраля – Печерский районный суд Киева избрал для Юлии Кузьменко ("Лисы"). Детского хирурга и волонтерку в закладке взрывного устройства под автомобиль Шеремета.
- Военного медика Яну Дугарь, которая якобы фотографировала камеры наблюдения в районе убийства Шеремета, суд отправил под круглосуточный домашний арест.
- Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию ситуации в Украине.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который должен их "вытащить" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что в расследовании убийства журналиста Шеремета результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства – слабые и неубедительные.
- У "Украинской правды" также есть ряд вопросов к версии следствия.