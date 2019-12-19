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Главные новости среды и ночи: снятие неприкосновенности, импичмент Трампа

Четверг, 19 декабря 2019, 07:00

Рада сняла "фактическую" неприкосновенность по закону "слуг народа", Пашинского выпустили из СИЗО, в Конгрессе поддержали объявления импичмента Трампа — новости, которые были актуальны 18 декабря.

О неприкосновенности

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект "слуг народа", который, по мнению других фракций, концентрирует власть в руках генпрокурора и вводит "контролируемую" неприкосновенность народных депутатов.

"Депутаты не просто не сняли неприкосновенность - они ее даже усилили по сравнению с тем, что мы имеем сегодня", – заявили в Центре противодействия коррупции.

НАБУ и САП попросили президента ветировать этот законопроект.

О Пашинском

Народного депутата Верховной Рады 8 созыва Сергея Пашинского, которого подозревают в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения, выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

О импичменте

Палата представителей Конгресса США утвердила статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Он стал третьим президентом в истории Штатов, которому Палата объявила импичмент.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

С 1 марта пересечение границы с Россией будет осуществляться через загранпаспорт.

Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч гектаров.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко праздновал свое 55-летие в итальянском ресторане с работниками прокуратуры.

По делу столичных АТОшников Инны и Владислава Грищенко о неудавшемся покушении на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области задержали предполагаемого организатора.

Зеленский подписал законопроект, которым продлевается на 1 год действие закона об особом статуcе Донбасса.

Во время заседания аграрного комитета Верховной Рады нардеп от фракции "ОПЗЖ" Илья Кива подрался со своим коллегой от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, из-за чего пришлось объявить перерыв. Лидер "Батькивщины"Юлия Тимошенко в этот момент разбрасывала документы, лежавшие на столе председателя комитета.

Украинская правда
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