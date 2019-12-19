Новости 19 декабря: заявления Путина, новый Избирательный кодекс

Путин назвал часть Украины российской территорией, Рада поддержала предложения Зеленского в заветированный Избирательный кодекс — новости, которые были актуальны 19 декабря.

О Путине

Сегодня на пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все Причерноморье и восточная часть Украины – это исконно русские территории и теперь РФ с этим разбирается.

Также он в который раз заявил, что "их там нет" на Донбассе, но отметил, что танки и тяжелую артиллерию боевики получили от государств, которые им симпатизируют.

Путин считает, что впервые о украинцах, как об отдельном этносе заговорил шляхтич Речи Посполитой Станислав Потоцкий.

Путин поддержал Сталина в решении разделить Польшу в 1939 году — он оправдывает введение советских войск тем, что польское правительство якобы не контролировало свою армию.

"Европейская солидарность" требует от Зеленского отреагировать на заявления Путина об "исконно русских территориях".

О кодексе

Верховная Рада приняла Избирательный кодекс в целом с учетом предложений президента Владимира Зеленского, которые предусматривают "открытые" региональные списки кандидатов в народные депутаты от партий.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" появился новостной телеграм-канал "УП. Стрічка". На него уже подписалось более пяти тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале оперативно публикуют самые важные и самые интересные новости Украины и мира. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос с 53 до 62%, а недовольство – уменьшилось с 33 до 25%.

Члены администрации президента Петра Порошенко размещали заказные материалы в украинских СМИ и координировали блогеров в соцсетях.

Более 100 представителей Национального корпуса перекрыли проезжую часть улицы Крещатик возле ЦУМа, протестуя против открытия рынка земли.

Нардепы от "Оппозиционной платформы" сконструировали целый механизм, позволяющий кнопкодавить, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.