Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд

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Четверг, 26 декабря 2019, 22:50

Переяславский районный суд направил материалы дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность дела.

Источник: hromadske

Детали: В частности, на заседании 26 декабря Переяславский райсуд не рассматривал продлении меры пресечения подозреваемым в убийстве мальчика - рассматривались только вопросы отвода двух судей.

Сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод, потому дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцом.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность.

Отмечается, что продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели.

 

Апелляционный суд направит материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Если подозреваемым не продлят меру пресечения до 31 декабря, то все подозреваемые в убийстве выйдут на свободу.

Что было раньше: 5 ноября директор ГБР на брифинге рассказал, что выстрел осуществил инспектор полиции. Среди подозреваемых должность инпектора полиции занимал лишь Иван Приходько.

Инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Участниками преступления были трое взрослых мужчин, двое из них правоохранители (инспектор и полицейский). И еще один участник (четвертый) - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

Однако оружия, из которого осуществили выстрел, правоохранители так и не нашли.

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Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла и задержанных полицейских сегодня

История вопроса:

  • 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии. У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
  • По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
  • Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
  • Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.
  • Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
  • По словам адвокатов подозреваемых и семьи пострадавших, на момент трагедии в Переяславе-Хмельницком, когда от выстрела из огнестрельного оружия погиб 5-летний мальчик, во дворе усадьбы рядом с подозреваемыми патрульными находились другие лица – взрослый и несовершеннолетний.
  • 17 июля директор ДБР Роман Труба сообщил, что бюро объявило третье подозрение в деле об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.
  • 18 июля стало известно, что следствие по делу 5-летнего Кирилла Тлявова объявило подозрение несовершеннолетнему лицу (всего - 4 подозрения).

Темы: убийство ГБР полиция суд дети


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