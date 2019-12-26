Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: дело отправят в другой суд

Переяславский районный суд направил материалы дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность дела.

Источник: hromadske

Детали: В частности, на заседании 26 декабря Переяславский райсуд не рассматривал продлении меры пресечения подозреваемым в убийстве мальчика - рассматривались только вопросы отвода двух судей.

Сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом сам взял отвод, потому дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцом.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность.

Отмечается, что продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез, которых отвели.

Апелляционный суд направит материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Если подозреваемым не продлят меру пресечения до 31 декабря, то все подозреваемые в убийстве выйдут на свободу.

Підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова Володимир Петровець заявив, що товаришує з суддею Ігорем Опанасюком, який розглядає цю справу. Через це знайомство суддя взяв самовідвід pic.twitter.com/DPfmARcdlP — hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019

Что было раньше: 5 ноября директор ГБР на брифинге рассказал, что выстрел осуществил инспектор полиции. Среди подозреваемых должность инпектора полиции занимал лишь Иван Приходько.

Инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности. Кроме этого всем четырем участникам объявлены окончательные подозрения в грубом нарушении общественного порядка, совершенном группой лиц с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Участниками преступления были трое взрослых мужчин, двое из них правоохранители (инспектор и полицейский). И еще один участник (четвертый) - несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

Однако оружия, из которого осуществили выстрел, правоохранители так и не нашли.

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