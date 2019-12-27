РосСМИ назвали возможную дату и "формулу" обмена с ОРДЛО

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Пятница, 27 декабря 2019, 01:20

Киев и Донбасс в воскресенье, 29 декабря, передадут друг другу порядка 200 пленных в рамках "большого обмена", о котором договорились лидеры "нормандской четверки" на саммите в Париже.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на "источник в группе по организации минских переговоров", российский "Коммерсант" со ссылкой на два источника, hromadske со ссылкой на заявление из ОРДО

Прямая речь источника "Интерфакса": "По итогам видеоконференции (Трехсторонней контактной группы – ред.) стороны договорились о гибкой формуле обмена. Это стало компромиссным вариантом, поскольку откладывать процедуру далее из-за такого рода технических причин было нельзя. Стороны должны были до нового года реализовать решение "Нормандского саммита".

Договориться о четкой формуле же не удавалось из-за позиции части пленных с обеих сторон, которые отказываются участвовать в обмене...

При составлении списков на обмен были допущены небрежности. Так, в списках оказались осужденные на Украине за превышение должностных полномочий уроженцы Киева. Они оказались в числе тех, кто отказался от участия в обмене".

Детали: По словам собеседника российского агентства, 27-28 декабря еще предстоит завершить опрос всех потенциальных участников обмена и получить от них согласие либо отказ – затем будет сформулирована окончательная формула.

По словам источника, "покуда верификация большинства участников обмена не проведена, можно предположить, что удастся обменять в общей сложности чуть более 200 человек".

Ранее предполагалась обменять порядка 300 человек.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на два источника, посвященные в содержании переговоров, также сообщает что Киев и представители ОРДЛО договорились осуществить обмен 29 декабря.

До этой даты предстоит осуществить еще одну процедуру: проверить, является ли добровольным отказ от обмена около 40 человек из числа тех, кого Киев готовился передать ОРДЛО.

Это должен сделать координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Он приступит к проверке 27 декабря, сообщила "Ъ" представитель т. н. "ЛНР" в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Точное количество тех, кто подпадет под новый "большой обмен", никто из сторон не назвал.

"Громадське" сообщает, что вечером 26 декабря в так называемой "ДНР" заявили, что обмен состоится 29 декабря в формате "87 на 55 человек".

Украинская сторона пока не подтвердила формат и дату обмена.

Предыстория: 

  • 9 декабря в Париже лидеры Франции, Германии, Украины и России, среди прочего, договорились, что до конца года состоится обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех".
  • Проблемным осталось понимание формулы "всех на всех": идет ли речь о всех установленных лиц или обо всех подтвержденных. Москва не соглашается подтвердить удержание некоторых лиц, которых, по информации Киева, незаконно держат в неволе оккупанты.
  • 23 декабря Трехсторонняя контактная группа достигла договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца этого года.
  • Предыдущий масштабный обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и поддерживаемыми Россией боевиками состоялся на Донбассе 27 декабря 2017 года .

Темы: пленные заложники политзаключенные Донбасс Минские соглашения


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