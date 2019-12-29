Байден объяснил, почему не будет свидетельствовать по делу импичмента Трампа
Джо Байден, бывший вице-президент США и политический соперник президента Дональда Трампа заявил, что для его показаний по делу импичмента Трампа необходимые правовые основания, о существовании которых он не уверен.
Источник: Байден в Twitter
Прямая речь: "Я не буду делать вид, что у республиканцев есть правовые основания для моих показаний по делу импичмента. Я повторяю: импичмент касается Трампа, а не меня. Повестки на допрос должны быть направлены в Белый дом, чтобы там объяснили ситуацию с Украиной.
The subpoenas should go to witnesses with testimony to offer to Trump’s shaking down the Ukraine government — they should go to the White House.— Joe Biden (@JoeBiden) December 28, 2019
Что предшествовало: Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа.
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Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
- Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
- Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.