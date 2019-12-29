Байден объяснил, почему не будет свидетельствовать по делу импичмента Трампа

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Воскресенье, 29 декабря 2019, 02:05

Джо Байден, бывший вице-президент США и политический соперник президента Дональда Трампа заявил, что для его показаний по делу импичмента Трампа необходимые правовые основания, о существовании которых он не уверен.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Я не буду делать вид, что у республиканцев есть правовые основания для моих показаний по делу импичмента. Я повторяю: импичмент касается Трампа, а не меня. Повестки на допрос должны быть направлены в Белый дом, чтобы там объяснили ситуацию с Украиной.

Что предшествовало: Бывший вице-президент и главный оппонент действующего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах Джо Байден отказался свидетельствовать в Сенате по делу об импичменте Трампа.

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Предыстория:

  • В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
  • 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
  • Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
  • Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
  • Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.

Украинская правда
Темы: Трамп импичмент США


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