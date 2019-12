Байден объяснил, почему не будет свидетельствовать по делу импичмента Трампа

Джо Байден, бывший вице-президент США и политический соперник президента Дональда Трампа заявил, что для его показаний по делу импичмента Трампа необходимые правовые основания, о существовании которых он не уверен.

Источник: Байден в Twitter

Прямая речь: "Я не буду делать вид, что у республиканцев есть правовые основания для моих показаний по делу импичмента. Я повторяю: импичмент касается Трампа, а не меня. Повестки на допрос должны быть направлены в Белый дом, чтобы там объяснили ситуацию с Украиной.

The subpoenas should go to witnesses with testimony to offer to Trump’s shaking down the Ukraine government — they should go to the White House.