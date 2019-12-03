Зверобой повторно вызовут на допрос в ГБР

Военную Марусю Зверобой, которую подозревают в причастности к угрозам убийством в отношении президента Владимира Зеленского, повторно вызовут на допрос в Государственный бюро расследований.

Источник: пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Громадське

Детали: Она отметила, что Марусю Зверобой сегодня, 2 декабря, вызвали на допрос, однако она на нем не была.

Прямая речь: "Она была в здании подержанного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... Она была вызвана для проведения следственных действий".

Детали: Спикер ГБР добавила, что на допрос подозреваемого вызовут повторно. Когда именно - не уточнила.

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