Главные новости понедельника и ночи: список освобожденных с ОРДЛО, контракт на транзит газа
У президента обнародовали список освобожденных с ОРДЛО, "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт о транзите газа – новости, которые были актуальны 30 декабря.
Об освобожденных из плена
Офис президента обнародовал биографические детали 76 украинцев, освобожденных из плена незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей.
О транзите газа
НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на пять лет.
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О других важных новостях
Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".
В партии "Европейская Солидарность" заявили, что Россия несколько лет требовала обменять на заложников террористов и бойцов "Беркута", но во времена президентства Петра Порошенко удалось освободить из плена более 3000 украинских граждан без выполнения недопустимых требований Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворит петицию о лишении нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины.
В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход пунктов пропуска.
Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.
В миссии ООН заявили, что передача в ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, в рамках обмена заключенными 29 декабря усложнит правосудие и соблюдение права жертв на справедливость.
Министерство иностранных дел сообщило, что в Польше под стражей находятся семь украинцев из-за запросов России об их экстрадиции.