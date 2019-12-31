Главные новости понедельника и ночи: список освобожденных с ОРДЛО, контракт на транзит газа

У президента обнародовали список освобожденных с ОРДЛО, "Нафтогаз" и "Газпром" заключили новый контракт о транзите газа – новости, которые были актуальны 30 декабря.

Об освобожденных из плена

Офис президента обнародовал биографические детали 76 украинцев, освобожденных из плена незаконных вооруженных формирований Донецкой и Луганской областей.

О транзите газа

НАК "Нафтогаз" и ПАО "Газпром" подписали новый контракт о транзите газа на пять лет.

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О других важных новостях

Депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич заявляет, что охотился в Намибии на диких животных "с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов".

В партии "Европейская Солидарность" заявили, что Россия несколько лет требовала обменять на заложников террористов и бойцов "Беркута", но во времена президентства Петра Порошенко удалось освободить из плена более 3000 украинских граждан без выполнения недопустимых требований Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский не удовлетворит петицию о лишении нардепа от ОПЗЖ, кума президента РФ Владимира Путина, Виктора Медведчука звания заслуженного юриста Украины.

В ФСБ России заявили о "задержании" двоих украинцев, которых обвиняют в попытке покинуть Крым в обход пунктов пропуска.

Адвокаты подозреваемой Яны Дугарь заявили о фальсификации доказательств следствия и незаконном содержании под домашним арестом.

В миссии ООН заявили, что передача в ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане, в рамках обмена заключенными 29 декабря усложнит правосудие и соблюдение права жертв на справедливость.

Министерство иностранных дел сообщило, что в Польше под стражей находятся семь украинцев из-за запросов России об их экстрадиции.