В САП уточнили детали задержания Онищенко

Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Deutsche Welle, пресс-служба САП

Детали: 3 декабря появилась информация о задержании Онищенко по запросу украинской стороны в немецком городе Аахен.

В то же время, DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

В то же время, в пресс-службе САП УП сообщили, что Онищенко задержали в районе Ольдернбурга, а не Аахена.

Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии.

Онищенко в Германии взяли под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

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Что было раньше: Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним: