В САП уточнили детали задержания Онищенко
Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября около немецкого города Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Источник: Deutsche Welle, пресс-служба САП в комментарии УП
Детали: 3 декабря появилась информация о задержании Онищенко по запросу украинской стороны в немецком городе Аахен.
В то же время, DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.
В то же время, в пресс-службе САП УП сообщили, что Онищенко задержали в районе Ольдернбурга, а не Аахена.
Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии.
Онищенко в Германии взяли под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
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Что было раньше: Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".
Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".
В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.
Напомним:
- НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
- Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
- По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
- Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
- 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
- 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.