В САП уточнили детали задержания Онищенко

978 просмотров
Среда, 4 декабря 2019, 17:31

Бывшего народного депутата Александра Онищенко задержали 29 ноября в немецком городе Ольденбург по запросу Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: Deutsche Welle, пресс-служба САП

Детали: 3 декабря появилась информация о задержании Онищенко по запросу украинской стороны в немецком городе Аахен.

В то же время, DW послали запрос в полицию Аахена относительно сведений о задержании украинского предпринимателя. В полиции ответили, что Онищенко не задерживали.

В то же время, в пресс-службе САП УП сообщили, что Онищенко задержали в районе Ольдернбурга, а не Аахена.

Ольдернбург - федеральная земля Нижней Саксонии.

Онищенко в Германии взяли под стражу. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.

Читайте также: Пленки Онищенко год спустя. О чем говорили президент и бизнесмен на Банковой?

Что было раньше: Разыскиваемый беглый политик, бизнесмен Александр Онищенко 29 ноября заявил, что собирается вернуться в Киев 13 декабря, чтобы опровергнуть обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

В ноябре председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что в декабре Онищенко экстрадируют из Испании, где он проиграл все суды. В свою очередь, Онищенко заявил, что Сытник врет об экстрадиции и замораживания его счетов. При этом он пообещал вернуться в Украину добровольно, "если захочет".

Онищенко намеревался вернуться в Украину и принять участие в досрочных парламентских выборах 2019 года. ЦИК ему отказала, поскольку в течение 5 лет он не проживал в Украине. Онищенко подал апелляцию и победил. Решение в его пользу было принято на основании документов, по которым с 2016 года он был за границей, "потому что представлял Украину на соревнованиях по конному спорту в статусе всадника".

В конце концов ЦИК повторно отказала Онищенко.

Напомним:

  • НАБУ вызывало беглого нардепа Александра Онищенко на 16 февраля для вручения обвинительного акта по подозрению в создании незаконной газовой схемы.
  • Онищенко, находясь за пределами Украины, на это ответил, что НАБУ может вручать ему повестку о вызове для вручения обвинительного акта только после разрешения Верховной Рады.
  • По данным НАБУ, нардеп из соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривен.
  • Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять Онищенко в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • 19 декабря 2017 года суд разрешил проводить заочное расследование относительно Онищенко.

Темы: Онищенко Антикоррупционная прокуратура Германия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Онищенко задержали в Германии 3 декабря 2019, 17:11
Онищенко возвращается в Украину - СМИ 29 ноября 2019, 18:46
"Плакучая Анна". Кто такая Скороход, которую хотят выгнать из "Слуги народа" 14 ноября 2019, 18:20
Все новости
Главные новости
Труханов назвал вероятную причину пожара в Одесском колледже
Рада запретила импорт электричества из России по двусторонним договорам
Для Института нацпамяти нашли замену Вятровичу
Кабмин уволил нескольких ключевых чиновников
Все новости
рейтинги

Уровень знаний украинских школьников ниже среднего

рейтинги

20 лучших песен 2019 года. Версия The Guardian

еда

Безопасны ли сыры с плесенью и есть ли у них антибиотики?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів